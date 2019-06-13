Almanya’nın 5G ihalesi tamamlandı

Açıklamada, 41 frekansla bağlantılı 497 açık artırma turu yapıldığı belirtilerek, ihaleye ilişkin sertifika töreninin yarın yapılacağı bildirildi.
5G ihalesine katılan ve frekanslar almaya hak kazanan Deutsche Telekom’un 2 milyar 170 milyon euro ödeme yapacağı ifade edilen açıklamada, diğer rakipler, Vodafone 1 milyar 879 milyon euro, Telefonica Deutschland'ın 1 milyar 424 milyon euro ve Drillisch Network’un da 1 milyar 70 milyon euro ödeme gerçekleştirileceği aktarıldı.
Açıklamada, şirketlerin Alman devletine toplamda 6 milyar 549 milyon euro ödeme yapacağı vurgulandı.
5G teknolojisi ile Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da veri aktarımında hızın artırılması, bununla birlikte yüksek kapasiteli, gecikme süresi kısa hatta sıfıra yakın, düşük maliyetli bir iletişim altyapısı oluşturulması hedefleniyor.
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