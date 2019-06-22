Muhafazakar Parti yarışının 'favorisine' soğuk duş: Bağrışmalar üzerine komşuları Boris Johnson'ın evine polis çağırdı

İngiliz basınında yer alan iddialara göre, cuma gününün ilk saatlerinde Boris Johnson ile partneri Carrie Symonds'ın yaşadığı evden gelen bağrışmaların ardından komşuları tarafından polis çağrıldı.

BBC'nin aktardığına göre Guardian gazetesi, Symonds'ın Johnson'a "Bırak beni" ve "Evimden çık" derken duyulduğunu yazdı. Gazete, Johnson'ın komşusunun önce bir kadın çığlığı, ardından da 'çarpma ve vurma' sesleri duyduğunu ve sesleri kaydettiğini yazdı.

'HİÇBİR ŞEYİ UMURSAMIYORSUN'

Guardian, dinledikleri ses kaydında Johnson'ın evi terk etmeyi reddettiği ve Symonds'a "Laptopumun başından kalk" dediğinin; ardından da gürültülü bir çarpma sesinin duyulduğunu aktardı. Symonds'ın Johnson'a kanepesini kırmızı şarapla mahvettiğini söylediği ve ardından da "Hiçbir şeyi umursamıyorsun çünkü şımarıksın. Parayı veya başka bir şeyi umursamıyorsun" dediği belirtildi.

BBC'ye bilgi veren Londra Polis Teşkilatı, evde bulunan herkesle konuştuklarını ve herkesin güvende olduğunu belirtti.

Johnson'ın sözcüsü olayla ilgili "Yorum yok" dedi.

'YARIŞI ETKİLER' İMASI

BBC'ye konuşan Muhafazakar Partili milletvekili Dominic Grieve, olayın parti liderliği yarışını etkileyebileceğini belirtti ve "Sorumluluk alacakları bir pozisyonda olacaklar ve çok önemli kararlar almaları gerekecek. Güvenilirlik ve dürüstlük bunun için çok önemli özellikler. Bunlar hem kişisel ve özel yaşantıda hem de kamusal hayatta önemli" dedi.