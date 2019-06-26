Ukrayna, Rusya'ya hak iadesi nedeniyle Avrupa Konseyi elçisini geri çağırdı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki (AKPM) haklarının iade edilmesi nedeniyle Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi'ni geri çağırdı.

AKPM'nin 2014 yılında Kırım'ın Rusya'ya yeniden bağlanması sonrası katılım ve oy hakkını askıya aldığı Rusya'ya haklarını iade etmesi, Ukrayna'nın tepkisini çekmeye devam ediyor.

Facebook hesabından açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, AKPM'nin kararı sonrası istişarelerde bulunmak için Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi'ni geri çağırdıklarını duyurdu.

Klimkin, "Avrupa Konseyi'ne olan güvenimizi yitirdik ve bunu yeniden tesis etmek son derece zor olacak. Kuruluş, insan haklarını korumaya yönelik çalışmaların lideriyken sıradan bir yöneticiye dönüştü" eleştirisini getirdi.

Batı, Mart 2014'te Kırım'ın Rusya'ya bağlanması sonrası uyguladığı bir yaptırımı ilk kez geri çekmişti. AKPM, Rus heyetine 5 yıldır uygulanan yaptırımları dün itibarıyla kaldırmış ve Rus heyeti, AKPM'ye geri dönmüştü.

Karara tepki gösteren Ukrayna heyeti, protesto için AKPM'yi terk etmiş, heyet başkanı Vladimir Ariyev, AKPM'deki çalışmalarını askıya alacaklarını ve üyeliklerini gözden geçireceklerini duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kararın kendisi için hayal kırıklığı olduğunu belirtmişti.