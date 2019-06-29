Nazilerden para alan Hollandalı demiryolu şirketi, Holokost kurbanlarının ailelerine tazminat ödeyecek

Van Boxtel, etkinlikte yaptığı açıklamada, demiryoluyla taşınan ve hayatta kalan mağdurların 15 bin euro alacağını, kurbanların eş ve akrabalarına 5 ila 7 bin 500 euro arasında ödeme yapılacağını belirtti.
Holokost mağdurlarını toplu olarak ödüllendirme kararı, Auschwitz'de öldürülmeden önce ebeveynleri NS trenleri tarafından Hollanda'nın Westerbork kentindeki bir kampa taşınan 83 yaşındaki Hollandalı bir fizyoterapist olan Salo Muller'in tazminat talebinin ardından geldi.
NS CEO'su van Boxtel, kasım ayında yaptığı açıklamada, şirket ve demiryoluyla taşınan Holokost kurbanlarının aileleri arasındaki hukuki süreçlerin son bulması yönünde 'kurbanlara nasıl tazminat ödeneceğini belirlemek için' bir komite oluşturulacağını açıklamıştı.
Diğer yandan NS'in Nazi Almanyasından 2.5 milyon Hollanda guldeni aldığı bilgisi veriliyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)