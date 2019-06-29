Nazilerden para alan Hollandalı demiryolu şirketi, Holokost kurbanlarının ailelerine tazminat ödeyecek

Yahudileri toplama kamplarına nakletmek için Nazilerden para alan bir Hollandalı demiryolu şirketi, hayatta olan Holokost mağdurları da dahil olmak üzere yaklaşık 100 bin soykırım kurbanının ailelerine tazminat ödeyeceğini açıkladı.

Hollanda devlet demiryolları işletmesi Nederlandse Spoorwegen'in (NS) CEO'su Roger van Boxte, bir Utrecht Demiryolu Müzesi etkinliğinde, hem hayatta olan Holokost mağdurlarına hem de soykırım kurbanlarının ailelerine 2. Dünya Savaşı döneminde Nazi Almanyasıyla imzalanan bir ulaşım anlaşmasından dolayı özür dileme mahiyetinde tazminat ödeneceğini açıkladı.

Van Boxtel, etkinlikte yaptığı açıklamada, demiryoluyla taşınan ve hayatta kalan mağdurların 15 bin euro alacağını, kurbanların eş ve akrabalarına 5 ila 7 bin 500 euro arasında ödeme yapılacağını belirtti.

Holokost mağdurlarını toplu olarak ödüllendirme kararı, Auschwitz'de öldürülmeden önce ebeveynleri NS trenleri tarafından Hollanda'nın Westerbork kentindeki bir kampa taşınan 83 yaşındaki Hollandalı bir fizyoterapist olan Salo Muller'in tazminat talebinin ardından geldi.

2017'de, NS'in Holokost'a dahil olduğu için özür dilemesinden 12 yıl sonra Muller, bireysel olarak tazminat alma umuduyla yasal işlemlere başladı.

NS CEO'su van Boxtel, kasım ayında yaptığı açıklamada, şirket ve demiryoluyla taşınan Holokost kurbanlarının aileleri arasındaki hukuki süreçlerin son bulması yönünde 'kurbanlara nasıl tazminat ödeneceğini belirlemek için' bir komite oluşturulacağını açıklamıştı.

Diğer yandan NS'in Nazi Almanyasından 2.5 milyon Hollanda guldeni aldığı bilgisi veriliyor.