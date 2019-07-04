2 binden fazla Donetskli Rus pasaportu aldı

Donetsk ve Lugansk'ta haziran ortasında başlayan Rus pasaportu dağıtma işlemleri hakkında bilgi veren Krasnoşeka, "2 binden fazla kişi Rusya pasaportu almış durumda. Rus pasaportu almak için başvuranların sayısı ise 13 binin üzerinde" dedi.

24 Nisan'da Putin, Ukrayna’nın Donetsk ve Lugansk bölgesinden kişilerin Rusya pasaportu almasını kolaylaştırmaya yönelik kararnameyi imzalamıştı.

Mayıs başında Rus pasaportu için kabul edilmeye başlanırken, Donetskliler 14 Haziran'da yeni pasaportlarını almaya başlamıştı.

Ukrayna’da 2013 sonunda patlak veren hükümet karşıtı protestoların aşırı milliyetçi bir Ukraynalılaştırma hareketine dönüşmesi ardından ülkenin doğusundaki Donetsk ve Lugansk tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti. Bölgede hala bağımsızlık isteyen milisler ve Ukrayna hükümet güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

BM verilerine göre, çatışmalarda bu güne kadar on binden fazla insan yaşamını yitirdi. Bölgedeki sorunun çözülmesi konusu Minsk'teki Üçlü Temas Grubu görüşmeleri de dahil olmak üzere, müzakere edilmeye devam ediyor. Ancak, ateşkes anlaşmasından sonra da taraflar arasındaki çatışmalar sürüyor.