Paris Temyiz Mahkemesi, TMSF'nin Cem Uzan'a tazminat ödemesine hükmetti: Evine izinsiz girildi

TMSF'nin Uzan'ın avukatı Matthias Pujos'un 2,1 milyar euroluk değerde olduğunu belirttiği hisse senetlerine ilk el koyma girişimi 2017'nin Ağustos ayında gerçekleşti. Bu girişim Fransız mahkemesi tarafından hukuksuz bulunmuştu.
Euronews'e konuşan Avukat Pujos, bu kararla bir kez daha TMSF'nin Fransa'daki girişimlerinin "yasal olmadığının" ortaya çıktığını belirtti. Pujos, "Tekrar söylüyorum, Türkiye'nin bu konuları konuşmak için Uzan'la masaya oturmasının zamanı geldi." dedi.
Pujos daha önceki açıklamalarında, "Cem Uzan, Türk devleti ile anlaştığı taktirde, tabii ki en kısa zamanda kendi ülkesine yeniden hizmet etmek için hazır" açıklamasında bulunmuştu.
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