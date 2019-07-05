Melania Trump'ın doğduğu kasabaya gerçek boyutlarda ahşap heykeli dikildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın bir sergi kapsamında Slovenya'da dikilen gerçek boyutlarda ahşap bir heykeli ziyaretçilere açıldı.

ABD'nin First Lady'si Melania Trump'ın Slovenya'da doğduğu kasaba olan Sevnica yakınlarına dev boyutlarda ahşap bir heykeli dikildi

ABD'li sanatçı Brad Downey tarafından düzenlenen Ta Eho (Eko) isimli serginin parçası olan heykel, yerel bir zanaatkar ve heykeltıraş tarafından elektrikli testere kullanarak yapıldı.

Downey, eser ile Melania Trump'ın kökeni ve yerli halkın buna tepkilerini araştırmayı hedeflediğini söyledi.

© Fotoğraf : Slovenia News Melania Trump heykeli

Heykelin, 'doğduğu yer Sevnica'yı selamlayan First Lady'i betimlediği' belirtildi.

Total Slovenia News haber sitesine göre heykel bugün ziyarete açıldı.

© Fotoğraf : Twitter Brad Downey

Sergiyi düzenleyen Vžigalica Sanat Galerisi, Downey'nin Slovenya'yı ilk ziyaret ettiğinde ABD'nin First Lady'sinin kökeninin gündeme getirdiği soruları Yunan mitolojisinde yer alan 'Eko ve Narsist' miti kapsamında değerlendirdiğini açıkladı.

Posavje bölgesinde 5 bin nüfusu bulunan Sevnica'da Melania Trump'ın ününün arından şarap, çikolata, çay, gibi yerel ürünlere talep arttı. Bölgede ayrıca 'Melania keki' ve 'Melania turtası'nın ziyaretçiler tarafından ilgi gördüğü biliniyor.