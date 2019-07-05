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    Jeremy Hunt

    'Jeremy Hunt, Muhammed bin Selman'a yakın bir isimden bağış aldı' iddiası

    © AP Photo / Matt Dunham
    Avrupa
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    İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliği ve başbakanlık koltuğu için yarışan iki adaydan biri olan Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın, seçim kampanyası için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın bir isimden bağış aldığı ileri sürüldü.

    Buzzfeed internet sitesinin haberinde, İngiliz hükümetinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nezdindeki özel temsilcisi Ken Costa'nın, Hunt'ın liderlik yarışı kampanyasına 10 bin sterlin (yaklaşık 70 bin TL) bağışta bulunduğu ifade edildi.

    İngiltere Dışişleri Bakanı olan Boris Johnson
    © Sputnik /
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    Costa'nın, Veliaht Prens Selman'ın "yakın çalışma arkadaşı" ve İngiltere ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde "en önemli role sahip kişi" olduğu belirtildi.

    Güney Afrika kökenli Ken Costa'nın sosyal medya hesaplarında, Selman ile birlikte çok sayıda fotoğraf paylaşması dikkati çekerken, Hunt'a yapılan bağışların Costa'nın "KJ Costa Danışmanlık" adlı şirketinden geldiği ifade edildi.

    'HUNT PARAYI DERHAL İADE ETMELİ'

    Ana muhalefetteki İşçi Partisinin milletvekillerinden Lloyd Russell-Moyle haber sitesine yaptığı açıklamada, Hunt'a, Costa'dan aldığı parayı iade etmesi çağrısında bulundu.

    Halen Dışişleri Bakanı koltuğunda oturan Hunt'ın başbakanlık yarışını finanse etmek için Suudi Arabistan bağlantılı bağışlar almasının ciddi sorulara yol açtığını belirten Russell-Moyle, "Hunt parayı derhal iade etmeli ve dışişleri bakanı olarak görevine etki edecek bağışları bundan sonra kabul etmeyeceği sözünü vermeli." ifadesini kullandı.

    Jeremy Hunt
    © AP Photo / Matt Dunham
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    İngiltere, gelecek hafta Hunt'ın öncülüğünde Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı düzenlemeye hazırlanıyor.

    Siyasi gözlemciler, medya özgürlüğü konferansını organize eden Hunt'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde ipuçlarının uzandığı isim olan Selman ile yakın bağlantı içindeki bir kişiden bağış kabul etmesinin teşkil ettiği çelişkiye dikkati çekiyor.

    Başbakanlık yarışındaki diğer isim olan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson da geçen yıl Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği bir gezi için bu ülkeden 14 bin sterlin (yaklaşık 98 bin TL) almasıyla tartışma yaratmıştı.

    Başbakan Theresa May'in geçen ay Muhafazakar Partinin liderliğinden istifa etmesinin ardından ülkenin yeni başbakanını da belirleyecek liderlik yarışı başlamıştı.

    İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson
    © REUTERS / Hannah McKay
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    Muhafazakar Partide liderlik yarışında adaylar partinin parlamento grubundaki bir dizi oylamayla elenmiş, Hunt ve Johnson parti üyelerinin yapacağı son oylamaya girecek iki isim olarak belirlenmişti.

    Muhafazakar Partinin yeni liderinin ve ülkenin yeni başbakanının 23 Temmuz'da belirlenmesi öngörülüyor.

    Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

    Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, yaklaşık iki hafta önce Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda, gazetecinin uluslararası hukuka göre Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğu, kasten ve taammüden (tasarlayarak) gerçekleştirilen yargısız infazın kurbanı olduğunu belirtmişti.

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    Etiketler:
    bağış, Muhammed Bin Selman, Jeremy Hunt, Suudi Arabistan, İngiltere
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