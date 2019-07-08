Zelenskiy'den Putin'e teklif: Minsk'te görüşelim

Zelenskiy, Putin’e Minsk’te görüşmeyi teklif ederek "(Belarus lideri)Aleksandr Grigoryeviç Lukaşenko’nun bizi memnuniyetle kabul edeceğini düşünüyorum" dedi.

Zelenskiy, zirvede ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de yer alması gerektiğini kaydetti ve "Konuşmamız gerekiyor mu? Gerekiyor. Gelin Kırım’ın kime ait olduğunu, Donbass’ta kimin olmadığını konuşalım" ifadelerini kullandı.

'KONUŞMAMIZ GEREK'

Kiev’deki NewsOne ve Moskova’daki Rossiya 1 televizyonları arasında 12 Temmuz’da 'Konuşmamız gerek' başlıklı bir tele konferans planlandığı belirtilmişti.Zelenskiy’nin teklifi bunun ardından geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Moskova’nın teklifi inceleyeceğini söyledi.

Ukrayna basını Kiev’in eylemsiz kaldığını ve Donbass’taki krizin her geçen gün derinleştiğini yazmıştı. NewsOne’ın açıklamasında “Politikacıları barış için masaya oturtmak istiyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.

Diğer yandan iki taraftan da sunucuların olacağı tele konferansta politika ve politikacıların olmayacağı belirtiliyor.