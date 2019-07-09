Corbyn'den Muhafazakar Parti'ye hodri meydan: 2. Brexit referandumu düzenlensin, biz AB'de kalma kampanyası yapacağız

İngiliz İşçi Partisi lideri, halkın Brexit kararına uymak gerektiğine dair pozisyonunu değiştirdi. Muhafazakar Parti'nin müstakbel liderine, ülkeyi AB'den çıkarmadan evvel ikinci referandum düzenlemesi yönünde meydan okuyan Corbyn, böyle bir durumda İşçi Partisi'nin AB'de kalmaktan yana kampanya yürüteceğini duyurdu.

Britanya'nın AB'den ayrılması (Brexit) referandumunun 'evet' ile sonuçlanmasıyla başlayan süreç, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin iki başbakanını yedikten sonra üçüncüsü olmasına kesin gözüyle bakılan Boris Johnson'ın da skandal sicili nedeniyle koltukta ne kadar kalabileceği büyük soru işareti.

Böyle bir ortamda, anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, referandumda halkın AB'den çıkma kararına saygı gösterilmesi gerektiği pozisyonunda net değişiklik açıkladı.

Ölümüne Brexit yanlısı Johnson olması beklenen Muhafazakar Parti'nin müstakbel liderine, ülkeyi AB'den çıkarma planı için ikinci referandum düzenlemesi yönünde meydan okuyan Corbyn, İşçi Partisi'nin AB'de kalmaktan yana kampanya yürüteceğini duyurdu.

Corbyn, Muhafazakar Parti'nin ülkeye zara verecek şekilde, hatta Brüksel'le anlaşma yapmadan AB'den çıkışını durdurmak amacıyla İşçi Partisi'nin bu pozisyonu alacağını söyledi.

Ancak İşçi Partisi'nin sosyalist lideri, genel seçimi kazanması ve Brexit sürecinin sorumluluğunu alması halinde ne yapacağına açıklık getirmedi.

BBC'den John Pienaar'a mülakat veren Corbyn, artık İşçi Partisi'nin Brexit konusunda tercih sunan parti olduğunu dile getirdi.

Bir liderin yapması gerekenleri yaptığını, parti üyelerini, sendikaları, İşçi Partisi'ni destekleyen hareketleri 'korkunç' şekilde dinlediğini ve pozisyonunu gözden geçirdiğini belirten Corbyn, eylül ayında parlamentoda 2. Brexit referandumunu savunacağını açıkladı.

Bu arada İşçi Partisi'nin de anlaşmasız çıkış seçeneğini masadan kaldırmak ya da Muhafazakar Parti liderliğinin iki adayı Boris Johnson ile Jeremy Hunt'ın önerdiği şekliyle ülkeye zarar verecek anlaşmayı durdurmak içim elinden gelen her şeyi yapacağını vurguladı.

Çalışma arkadaşlarının baskısıyla mı pozisyon değiştirdiği sorusunu "Katiyen" diye yanıtlayan Corbyn, "Dinledim ve duyduklarımdan keyif aldım" dedi.

Genel seçimde İşçi Partisi'nin pozisyonunun ne olacağına dair şimdiden bir şey söyleyemeyeceğini, ama o sıradaki koşullara göre çok çabuk karar vereceklerini sözlerine ekledi.

Pazartesi sendika liderleriyle buluşan, salı sabahı gölge kabine toplantısı düzenleyen anamuhalefet lideri, pozisyon değişikliğini bir mektupla İşçi Partisi üyelerine bildirmesinin ardından BBC'den kamuoyuna duyurdu.