Reuters, AB'nin Türkiye'ye uygulamayı planladığı yaptırımları paylaştı

Taslakta, "Türkiye'nin süregelen ve yeni yasadışı sondaj faaliyetlerinin ışığında AB, Kapsamlı Hava Ulaşımı Anlaşması'na (CATA) dair görüşmeleri askıya almaya karar verdi. Ayrıca şimdiki şartlar altında yüksek düzey toplantılara devam edilmemesine karar verildi" ifadeleri kullanıldı.
'BORÇ VE KREDİLERİ GÖZDEN GEÇİRİN'
Buna göre, taslak metin kabul edilirse Türkiye'ye üyelik görüşmeleri sürecinde AB tarafından verilen destek 2020 yılında kesilecek. Ayrıca Avrupa Kalkınma Bankası’ndan da Türkiye’ye verdiği borç ve kredileri gözden geçirmesi istenecek.
BAŞKA YAPTIRIMLAR DA GELEBİLİR
Taslak metinde, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine devam etmesi halinde 'başka yaptırımların da' devreye alınabileceği vurgulandı.
Türkiye ve Kıbrıs arasında Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarının paylaşımı konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyor.
Kıbrıs, bölgenin kendi karasuları içinde olduğunu iddia ederek sondaj faaliyetlerinin egemenlik haklarını çiğnendiğini savunuyor. Türkiye ise aksini öne sürüyor ve sondaj gemisiyle arama çalışmalarına devam ediyor.
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