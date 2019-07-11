Eski Fransa Başbakanı ve eşinin 'göstermelik iş' davası başlıyor

Eski Fransa Başbakanı Francois Fillon ve eşinin ‘göstermelik iş’ davası başlıyor. Skandal, 2017’de cumhurbaşkanı adayı olan Fillon’un ilk turda elenmesine neden olmuştu.

Paris mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Francois Fillon ve eşi Penelope Fillon'un duruşmalarının 24 Şubat ve 10 Mart arasında yapılacağı belirtildi.

Fillon çifti, halkın parasını kötüye kullanmak, gizli anlaşma yapmak ve ekonomik durumları hakkında tam beyan vermemekle suçlanıyor.

Penelope Fillon'un 1998-2012 yılları arasında Parlamento'da ‘danışman’ sıfatıyla görevlendirildiği ancak hiç çalışmadan sekiz yılda 831 bin euro aldığı ortaya çıkmıştı.

Francois Fillon, eşinin kendisini pek çok toplantı ile etkinlikte temsil ettiğini söyleyerek savunma yapmıştı.

ÇOCUKLARINI DA İŞE ALMIŞTI

Ancak Fillon’un 2005-2007 yılları arasında henüz öğrenci olan iki çocuğunu da avukatı olarak işe aldığı ve onlara 84 bin euro ödeme yapılmasını sağladığı iddia edilmişti.

Francois Fillon, 2007 ve 2012 yılları arasında Nicolas Sarkozy’nin cumhurbaşkanlığı döneminde başbakan olarak göre yaptı. 2017 yılında cumhurbaşkanlığı için adaylığını koyan Fillon, ilk turda elendi. ‘Sahte iş’ skandalı, Fillon’un elenmesinde önemli rol oynadı.