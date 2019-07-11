‘AB, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki eylemleri için ‘karşı tedbirler’ hazırladı’

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin Sözcüsü Maja Kocijancic, Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki jeolojik keşif eylemleri için ‘karşı tedbirler’ hazırladığını belirtti.

Kocijancic, bugün basın brifinginde, “AB, Türkiye'nin yasadışı faaliyetlerine sürekli cevap veriyor. Kıbrıs’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlalleri sürdüren ve ağırlaştıran Türkiye'nin eylemlerini kabul edilemez buluyoruz. AB Konseyi’nin Haziran ayındaki yetkisi doğrultusunda, AB Komisyonu ve Dış İlişkiler Servisi olarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yasa dışı sondaj faaliyetlerine karşı tedbirler içeren seçenekleri geliştirip hazırlayarak AB Konseyi’ne sunduğumuzu teyit edebilirim. Bu tedbirlerle ilgili kararı Konsey alacak” dedi.

Daha önce AB’nin, Doğu Akdeniz’deki faaliyetinden dolayı Türkiye’ye yaptırım uygulanması konusunu değerlendirdiği bildirilmişti.