50 sterlin, yapay zekanın babası Turing’in yüzünü taşıyacak

İngiltere Merkez Bankası yeni 50 poundluk banknotların arka tarafında modern bilgisayar bilimlerinin kurucusu Alan Turing'in 1951'de çekilmiş fotoğrafının yer alacağını duyurdu.

2. Dünya Savaşı sırasında Alman Enigma-makine şifreli gizli mesajlarının şifresini çözmek için kullanılan elektro-mekanik cihaz Bombe'nin tasarımını yapan Turing'in yer aldığı banknot 2021'de piyasaya sürülecek.

Yırtılmayan ve ıslanmayan polimerden üretilecek olan banknotun üzerinde Turing'in bir sözüne de yer verilecek.

Mathematician Alan Turing, who helped Britain win World War Two with his code-cracking, will appear on the Bank of England’s next 50-pound banknote https://t.co/pvG6nj2wbn pic.twitter.com/SseLIo2P2T — Reuters Top News (@Reuters) July 15, 2019

​50 sterlinlik banknotun üzerinde resmi olan beşinci kişi olacak. Turing ile birlikte banknotların arka yüzünde bulunan ve buharlı motorları tasarlayan mühendisler Matthew Boulton ile James Watt‘ın fotoğrafları kaldırılmış olacak.

From 30 April it is best to use the £50 featuring Matthew Boulton and James Watt pic.twitter.com/CNXbZlkxuj — Bank of England (@bankofengland) January 16, 2014

​1912'de Londra'da doğan Turing, 28 Mayıs 1936’da, daha 24 yaşında yayımladığı “Hesaplanabilir Sayılar Üzerine, Karar Probleminin Bir Uygulaması” adlı tarihi makalesinde bugün bildiğimiz şekli ile algoritma kavramını genelleştirip, bilgisayar algoritmalarının simülasyonunda kullanılabilecek düşsel bir makine olan ve bugün kendi adı ile anılan Turing Makinesi’ni tasarladı ve bugünün modern bilgisayarlarının işleme mantığının genelleştirilmiş bir soyutlamasını daha bilgisayar icat edilmeden oluşturmayı başardı.

Built as an electromechanical mechanical means of decrypting Nazi communications during WWII, the British Bombe is conceived. #German pic.twitter.com/iTNOBZDtgX — Garland Technology (@GarlandTech) May 19, 2017

​1950’de yayımlanan “Hesaplama makineleri ve Zeka” adlı makalesinde yapay zekanın gerçekten düşünebilip düşünemediğini ayırt edebilmek için önerdiği ve bugün yine kendi adı ile anılan Turing Testi ile ilk kez ciddi bir şekilde yapay zekayı tartıştı.

Eşcinselliğin yasak olduğu bir 1950'lerde evine giren hırsızın kendisini bir erkek ile görmesi ve karakola bildirmesi üzerine cinsel yönelimi kamuya açıklanan Turing'in 'hapse girmek' ile 'hormon tedavisi' arasında bir seçim yapması istendi. Turing, seçimi üzerine hormon tedavisi ile 'cezalandırıldı'. Güvenlik ayrıcalığı kaldırıldı ve Devlet İletişim Merkezi Danışmanlığı görevi elinden alındı.

Turing, 8 Haziran 1954’te ise evinde ölü bulundu. Otopsi sonucunda ölüm sebebinin siyanür zehirlenmesi olduğu anlaşıldı. Öldüğünde yanında bulunan yarısı yenmiş elma hiçbir zaman siyanür için test edilmedi. Her ne kadar Turing’in ölümü intihar olarak kaydedildi ise de ölümünün üzerindeki sır perdesi hiçbir zaman tam olarak aralanamadı.

Ağustos 2009’da John Graham-Cumming’in başlattığı ve 10 binlerce destekçi bulan imza kampanyası sayesinde 10 Eylül 2009’da İngiliz hükümeti, Alan Turing’i eşcinsel olduğu için cezalandırması nedeni ile resmi olarak özür dilemişti. 2013’te de kraliyet affı çıkartılmıştı.