Boris Johnson'ı bu kez dedesi bile kurtaramayabilir: İslam, Müslüman ülkeleri Batı'nın yüzyıllarca gerisine attı

İngiltere’nin yeni başbakanı olması beklenen Boris Johnson bir kez daha İslamofobiyle gündeme geldi, yıllar önce bir makalesinde ‘Müslüman ülkelerin İslam yüzünden Batı'nın yüzyıllarca gerisinde kaldığını’ savunduğu ortaya çıktı. Sık sık bu tarz çıkışlar yapan Johnson, eleştiriler üzerine büyük dedesinin Türk ve Müslüman olduğunu hatırlatıyordu.

Guardian tarafından ortaya çıkarılan makale, Johnson’ın 2006 tarihli ‘The Dream of Rome’ (Roma Rüyası) adını taşıyan Roma İmparatorluğu hakkındaki kitabının bir yıl sonra yapılan baskısında yer verilen ek bölümünde bulunuyor.

‘İslam’ın bazı ülkelerde gelişimi engelleyen bir yönünün olduğunu belirten Johnson, bunun sonucu olarak da ‘Müslüman kindarlığı’ dediği faktörün hemen hemen her çatışmanın altında yatan sebep olduğunu savunuyor.

'ÖLÜMCÜL DİNİ MUHAFAZAKÂRLIK'

‘Ve Sonra Müslümanlar Geldi’ başlığını taşıyan makalede Johnson, Müslüman ülkelerde burjuva sınıfının yükselmesini, liberal kapitalizmin olmamasını ve demokrasinin yaygınlaşmamasını İslamla açıklıyor.

Johnson, "Roma/Bizans İmparatorluğu'nun yönetiminde Konstantinopolis’in bin yıl boyunca öğrenmenin ışığını ayakta tuttuğunu düşünmek olağanüstü. Osmanlı yönetiminde ise ilk baskı makinesi 19. yüzyılın ortalarına kadar İstanbul'da görülmedi. Bir şey gerçekten onların yüzyıllarca geride kalmasına sebep oldu" ifadelerini kullanıyor.

Johnson, bu geride kalışı ‘ölümcül dini muhafazakârlıkla’ açıklıyor.

'YÖNETECEĞİ İNSANLAR NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ MERAK EDİYOR'

Makaleye ilk tepki, Britanya Müslüman Konseyi’nden (Muslim Council of Britain-MCB) geldi.

MCB, ülkedeki pek çok insanın yeni başbakan olması beklenen Johnson'ın hâlâ İslam'ın özgürlüğü ve gelişimi engellediğine inanıp inanmadığını bilmek istediğini belirtti.

Muhafazakâr Müslüman Forumu (Conservative Muslim Forum) eski başkanı Muhammed Amin ise, Boris Johnson’ı Müslümanlara yönelik nefreti kışkırtmakla suçladı.

Amin, Johnson’ın popülaritesini Adolf Hitler ile kıyasladığı ve İslamofobiye verilen cevabı eleştirdiği için forumdan uzaklaştırılmıştı.

KENDİNİ SAVUNMAK İÇİN DEDE KARTINI OYNAMIŞTI

Boris Johnson, daha önce Telegraph için kaleme aldığı bir köşe yazısında burka giyen kadınları ‘banka soyguncularına’ ve ‘mektup kutularına’ benzetmişti.

Eleştiriler üzerine İslam karşıtı olmadığını göstermek için büyük dedesinin Türk ve Müslüman olduğunu hatırlatan Johnson, “Eğer kendisi bugün benim bu ülkenin başbakanı olacağımı görseydi bundan çok gurur duyardı" demişti.