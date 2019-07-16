Girit’i sarsan cinayet: Bir adam suçunu itiraf etti, cinsel saldırı izine rastlandı

Bir konferans için geldiği Yunanistan’ın Girit Adası’nda ölü bulunan ABD'li bilim insanı Suzanne Eaton'ın cinayeti konusunda adada yaşayan birinin suçunu itiraf ettiği belirtildi. Polis, kadının vücudunda cinsel saldırıya dair izler bulunduğunu da söyledi.

Girit Polis Şefi Constantine Lagoudakis, 27 yaşında Girit’te yaşayan bir Yunan’ın Eaton'ı öldürdüğünü itiraf ettiğini duyurdu. Lagoudakis, şüphelinin aracıyla Eaton’a iki kez çarptığını ve daha sonra öldürdüğünü açıkladığını aktardı.

Eaton’ın öldürüldükten sonra bulunduğu sığınağa taşındığını belirten Lagoudakis, kadının bedeninde cinsel saldırıya dair izler bulduklarını da ekledi.

İkinci bir kişinin de suç ortaklığı yaptığı gerekçesiyle sorgulandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'nın Dresden Üniversitesi Max Planck Enstitüsü'nde çalışan 59 yaşındaki ABD'li moleküler biyolog Suzanne Eaton, Girit'in Hanya kentinde bilimsel bir konferansa katılıyordu ve son olarak 2 Temmuz'da konferansın düzenlendiği otelde piyano çalarken görülmüştü.

Koşuya çıktığı belirlenen Eaton’un cansız bedeni altı gün sonra 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir sığınakta bulunmuştu.