'Assange idam cezası alabileceği herhangi bir yere iade edilmeyecek'

İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Ducan, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın 'idam cezası alabileceği herhangi bir yere iade edilmeyeceğini' açıkladı.

Ducan, Ekvador Dışişleri Bakanı Jose Valencia’yla düzenlediği ortak basın toplantısında Assange’nin iadesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Assange'ın sağlık durumuyla ilgili endişeleri olduğunu belirten Ducan, (Assege'ın) iadesiyle ilgili bir karar hazırladıklarını söyledi.

Duncan, Assage'ın idam cezası alabileceği herhangi bir yere iade edilmeyeceğini belirtti.

Ducan, Nisan ayında Fox News'e yaptığı açıklamada 'Ölüm cezası ihtimaliyle karşı karşıya kalması durumunda Assange'ın ABD'ye iade edemeyeceğini' söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu bizim her koşulda geçerli olan bir politikamız ve Assange'a da uygulanacak. Eğer idam cezasıyla karşılaşma ihtimali varsa iade edilmeyecek."

ASSANGE DAVASI

Wikileaks kurucusu Assange, Haziran 2012'de hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde 11 Nisan'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı.

İngiltere'de mahkemenin, ABD'nin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange'ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar, Assange'ın iade davasının iki yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.

Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, İngiltere'de en ağır suçluların bulunduğu hapishane olarak bilinen Belmarsh Hapishanesi'nde tutuluyor.