Bulgaristan'da siber güvenlik skandalı: Neredeyse bütün yetişkinlerin kişisel bilgileri çalındı

Bulgaristan’da ‘hemen hemen tüm yetişkinlere’ ait kişisel bilgiler, Ulusal Gelir Kurumu'na yapılan siber saldırıda çalındı.

7 milyonluk nüfusa sahip Bulgaristan’da yaşanan siber saldırıda çoğu yetişkine ait kişisel bilgilerin gizliliği ihlal edildi. Çalınan bilgiler arasında isim, adres ve sosyal güvenlik numalararının yanı sıra kişisel gelirler ve sağlık durumlarına ait detaylar da bulunuyor.

İçişleri Bakanı Mladen Marinov, "Bu belki de Bulgaristan'da başarıya ulaşan ilk vaka" yorumunu yaptı.

Bulgaristan medyasına, saldırıyı gerçekleştiren hacker tarafından gönderildiği söylenen bir e-posta ulaştı. Hükümeti siber güvenlik konusunda eleştiren e-postada ayrıca çalınan bilgilere erişim teklif edildi.

E-postada, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 5 milyondan fazla kişiye ait bilgilerin ele geçirildiği iddia edildi.

Bulgar Bilimler Akademisi’nde siber güvenlik konusunda çalışan öğretim görevlisi Vesselin Bontchev, “Şunu söyleyebiliriz ki, Bulgaristan’ın yetişkin nüfusunun neredeyse tamamına ait bilgilerin gizliği ihlal edildi” ifadelerini kullandı.

1 KİŞİ GÖZALTINDA, BAKAN ÖZÜR DİLEDİ

Saldırıdan sorumlu olduğu gerekçesiyle 20 yaşındaki bir adamın gözaltına alındığı belirtildi.

Bulgaristan Maliye Bakanı Vladislav Goranov, Parlamentoda yaptığı konuşmada veri ihlali nedeniyle özür diledi. Goranov, saldırıdan sorumlu olan kişinin yasalar gereği gereken cezayı alacağını söyledi.