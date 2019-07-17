Bulgaristan'da siber güvenlik skandalı: Neredeyse bütün yetişkinlerin kişisel bilgileri çalındı

İçişleri Bakanı Mladen Marinov, "Bu belki de Bulgaristan'da başarıya ulaşan ilk vaka" yorumunu yaptı.
Bulgaristan medyasına, saldırıyı gerçekleştiren hacker tarafından gönderildiği söylenen bir e-posta ulaştı. Hükümeti siber güvenlik konusunda eleştiren e-postada ayrıca çalınan bilgilere erişim teklif edildi.
E-postada, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 5 milyondan fazla kişiye ait bilgilerin ele geçirildiği iddia edildi.
1 KİŞİ GÖZALTINDA, BAKAN ÖZÜR DİLEDİ
Saldırıdan sorumlu olduğu gerekçesiyle 20 yaşındaki bir adamın gözaltına alındığı belirtildi.
Bulgaristan Maliye Bakanı Vladislav Goranov, Parlamentoda yaptığı konuşmada veri ihlali nedeniyle özür diledi. Goranov, saldırıdan sorumlu olan kişinin yasalar gereği gereken cezayı alacağını söyledi.
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