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14:12 22 Temmuz 2019
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    50 yıldır kayıp olan Fransız denizaltı gemisi Akdeniz'de bulundu

    © AFP 2019 /
    Avrupa
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    Akdeniz'in batısında 50 yıldan fazla bir süredir kayıp olduğu bilinen Fransız denizaltı gemisi 'Minerve' bulundu.

    Bir su altı araştırma aracı, Akdeniz'in batı bölgesinde 50 yıldan fazla bir süredir kayıp olan Fransız denizaltı gemisinin yerini tespit etti.

    Fransa Savunma bakanı Florence Parly de, bu keşif üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu bir başarı ve rahatlama. Uzun zamandır bu anı bekleyen aileleri düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    © Sputnik / Vitaliy Ankov
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    ​'Minerve' denizaltısı, 52 kişilik mürettebatıyla birlikte Fransa'nın güney sahilinde 17 Ocak 1968'de kaybolmuştu.

    Parly, ailelerin talebi üzerine bu yılın başında Minerve ile ilgili daha üstün teknolojik ekipmanların kullanılacağı yeni bir kurtarma görevinin başladığını ilan etmişti.

    Arama çalışmalarına başlayan ekip, dönemin dalga ve gelgitlerini hesaplayarak denizaltının sürüklenebileceği muhtemel rotaları hesaplamıştı. Araştırmada ayrıca, bölgenin sismik raporları da incelemeye alınmıştı. 

    ABD ŞİRKETİ TARAFINDAN BULUNDU

    Ancak, arama çalışmaları devam ederken, denizaltı özel bir ABD arama şirketi Ocean Infinity tarafından bulundu.

    Şirket, Minerve'yi Toulon şehrinin 40 kilometre açıklarında ve 2370 metre derinlikte buldu.

    Kaybolmasının üzerinden 50 yıldan fazla geçen denizaltının kaybolmasına neyin yol açtığı ise hiçbir zaman açıklanamamıştı. 

    Rusya Pasifik Filosu
    © Sputnik / Vitaliy Ankov
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    Konuyla ilgili olarak, geminin dümeniyle ilgili bir sorun olduğu, başka bir tekneyle çarpıştığı, füze ya da torpil patlaması veya oksijen sistemlerinde yaşanan bir arıza sonucunda battığı gibi tezler ortaya atılmıştı.

    DENİZALTI KAZALARI

    60'lı yıllar aynı zamanda dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan denizaltı kazalarına sahne olmuştu. 

    Nisan 1963'te nükleer USS Thresher denizaltısı 129 kişilik mürettebatıyla ABD Cod Burnu'nda batmıştı. Bu olaydan 5 yıl sonra, yine bir ABD denizaltısı USS Scorpion da 99 kişiyle birlikte Atlantik'te batmıştı. 

    Yine 1968'de, üzerinde 3 adet nükleer füze bulunan Sovyet K-129 denizaltı gemizi de Kuzey Pasifik'te batmıştı ve gemi 1974 yılında ABD tarafından bulunmuştu.

    Aynı yıl batan İsrail denizaltısı Dakar ise 1999 yılında Girit adası yakınlarında bulunmuştu.

    Etiketler:
    arama, kayıp, Fransa Savunma Bakanlığı, Florence Parly, Denizaltı, Fransa, Akdeniz
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