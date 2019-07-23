WikiLeaks Genel Yayın Yönetmeni: Politikacılar sizin cahil kalmanızı istiyorlar, bu kadar basit

Yaptığı yayınlarla ABD'nin savaş suçlarını ifşa eden WikiLeaks Genel Yayın Yönetmeni Kristinn Hraffson, hapisteki WikiLeaks kurucusu Julian Assange ve WikiLeaks'le ilgili açıklamalarda bulundu. Hrafnsson, "Bütün bunların, siyasetçilerin sizin bilmenizi istemediği örgütlenmelerle alakası var. Bu kadar basit. Sizin cahil kalmanızı istiyorlar" dedi.

Gazeteci ve ifşaatçı Julian Assange tarafından kurulan WikiLeaks, Afganistan ve Irak başta olmak üzere ABD'nin dünya çapında işlediği savaş suçlarını ifşa etmişti.

Çok sayıda suçlamayla karşılaşan ve geçen Nisan ayında bulunduğu Ekvador'un Londra büyükelçiliğinden gözaltına alınan Assange, 'İngiltere'nin Guantanamo'su' olarak bilinen Belmarsh cezaevine konmuştu.

'Yargılanması' devam eden Assange, 'ulusal güvenlik ihlali' ile suçlandığı ABD'ye iade edilme riski taşıyor.

Sputnik'e açıklamalarda bulunan WikiLeaks Genel Yayın Yönetmeni Kristinn Hrafnsson ise, 'gazetecilerin doğru bilgi yaydığı için yargılanmamaları gerektiğini' söyledi.

'BU SALDIRILARA İTİRAZ EDİLMEZSE BU İŞİN GERİ DÖNÜŞÜ YOK'

"Yine söylüyorum, bu, batıda basın özgürlüğüne yapılan en kötü saldırıdır" diyen Hrafnsson, şu açıklamalarda bulundu:

"Eğer bu saldırılara itiraz edilmez ve böyle devam ederse bu işin geri dönüşü yok. Basın özgürlüğü bu şekilde saldırıya uğradığında demokrasinin özünü sorgulamanız gerekir."

'ULUSAL GÜVENLİK KAVRAMI ÇOK GENİŞ ÖLÇÜLERDE KULLANILIYOR'

Hrafnsson, kendisine yöneltilen "İfşaat ve basın özgürlüğünü savunmayı teşvik etme konusunda ulusal güvenlik ilkeleri açısından bir tehlike görmüyor musunuz?" sorusunu ise şu ifadelerle yanıtladı:

"Tabii ki de bir limiti, geçmeyeceğiniz bir sınırı var. Ben her zaman söyledim, biri WikiLeaks'e belge gönderdiğinde, söz konusu belgeler örneğin bir denizaltının füzelerinin kodlarıysa yayınlanmaz. Burada bir sınır vardır. Ancak, 'ulusal güvenlik tehdidi' de çok geniş ölçülerde kullanılan bir kavram."

'WIKILEAKS İFŞAATLARI ULUSAL GÜVENLİĞE ZARAR VERMİYOR'

Hrafnsson, WikiLeaks'in ulusal güvenliğe tehid toluşturup oluşturmadığı tartışmalarına ilişkin ise şunları söyledi:

"WikiLeaks'e yöneltilen suçlamaların da temelini oluşturan Afganistan Savaşı konusunda yapılan ifşaatlar yüzünden ABD, uzun süredir bu ifşaatların 'çok kötü sonuçları olduğunu' iddia ediyor. Zamanında televizyon ekranlarında tartıştığım bir askeri yetkili, kendisi Irak ve Afganistan'da dökülen kanın içinde yüzdüğü halde, ironik bir şekilde, gözünde yaşlarla WikiLeaks'in eline çoktan kan bulaştığını iddia etmişti. Ancak 2013 yılında, Chelsea Manning davası sırasında Pentagon 2010 yılındaki ifşaatlar yüzünden kimseye zarar gelmediğini kabul etmek zorunda kalmıştı. Bugün hala bir yerlerde birilerine zarar gelmiş midir gibi umutlara sarılıyorlar.

Ancak bütün bunların, siyasetçilerin sizin bilmenizi istemediği askeri örgütlenmelerle alakası var. Bu kadar basit. Sizin cahil kalmanızı istiyorlar, sırlarını kimsenin öğrenmesini istemiyorlar. Ancak bu durum da değişiyor. Sonuç olarak, WikiLeaks'in ulusal güvenliği gerçek anlamda etkilediğini düşünmüyorum."