Nusret, Trump'ın kızını ağırladı

Nusret Gökçe, geçen ay son şubesini komşu Yunanistan'ın gözde tatil noktası Mikonos'a açtı.

Yeni restoranın müşterilerinden biri de ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump oldu.

Trump'ın 25 yaşındaki kızı için restorantta yoğun güvenlik önlemleri alındı. Tiffany'nin korumaları, yemekten bir süre önce hem işletmeyi hem de bölgeyi karış karış taradı.

© Fotoğraf : Instagram Tiffany Trump - Nusret Gökçe

Tiffany geçen sene de yaz tatili için Mikanos'u tercih etmişti.

Haziran ayında, büyük ilgi gören restoranı teftiş eden maliyeciler, 25 bin 800 euro'luk (168 bin TL) ürüne fiş kesilmediğini tespit etmiş ve lokantaya 48 saat kapatma cezası vermişti.