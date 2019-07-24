Macaristan'da ölüm tehlikesi yaşayan sığınmacılar kurtarıldı

Macaristan'dan Avusturya'ya bir minibüsün kapalı kasa bölümünde gizlenerek geçmek isteyen 16 sığınmacı, havasızlık nedeniyle ölmekten son anda kurtarıldı.

Macar Haber Ajansı'nın (MTI) haberine göre, Györ-Moson-Sopron Bölge Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, geçen pazar günü 16 sığınmacıyı minibüsün kapalı kasasında taşıyan Romanya uyruklu kişinin 'insan kaçakçılığı' suçundan tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada şüphelinin, 15'i Afganistan, 1'i İran uyruklu 16 kişiyi Macaristan'ın doğusundaki sınırda minibüsün kapalı kısmına bindirerek ülkenin batı sınırına doğru mola vermeden saatlerce yolculuk yaptığı belirtildi.

Sığınmacıların yolculuk esnasında havasızlıktan aracın kapısını açmak için zorladığı ve araca vurarak sürücüyü uyarmaya çalıştığı bilgisine yer verilen açıklamada, aracın Avusturya sınırında yer alan Sopran bölgesinde polisler tarafından durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, insan kaçakçısı olduğu iddia edilen şüphelinin Lüksemburg'da da arandığı bilgisi paylaşıldı.