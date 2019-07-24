Macaristan'da ölüm tehlikesi yaşayan sığınmacılar kurtarıldı

Açıklamada şüphelinin, 15'i Afganistan, 1'i İran uyruklu 16 kişiyi Macaristan'ın doğusundaki sınırda minibüsün kapalı kısmına bindirerek ülkenin batı sınırına doğru mola vermeden saatlerce yolculuk yaptığı belirtildi.
Sığınmacıların yolculuk esnasında havasızlıktan aracın kapısını açmak için zorladığı ve araca vurarak sürücüyü uyarmaya çalıştığı bilgisine yer verilen açıklamada, aracın Avusturya sınırında yer alan Sopran bölgesinde polisler tarafından durdurulduğu kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, insan kaçakçısı olduğu iddia edilen şüphelinin Lüksemburg'da da arandığı bilgisi paylaşıldı.
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