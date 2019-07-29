Yunan lokantacıdan Boris Johnson'a: Ona 'Kız olsaydın Barbie'ye benzerdin' dedim

Yunanistan'ın Argalasti köyünde bir restoran işletmecisi olan Nikoleta Koutlaga, İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'la 'saçlarıyla ilgili konuştuğunu' söyledi.

Koutlaga'nın restoranı, Johnson ailesine ait bir villanın da bulunduğu Horto yakınlarında bulunuyor ve Boris Johnson'un 'favori Yunan restoranlarından biri' olduğu biliniyor.

'ÇOK GÜZEL BİR OYUNCAK BEBEK OLURDUN'

Euronews'a açıklamalarda bulunan Koutlaga, Johnson'un saçıyla ilgili yaptığı yorumda şunları söyledi:

"Ona saçının uzun ve yumuşak olduğundan bahsedince güldü. Ben de ona 'Eğer bir kız olsaydın çok güzel bir oyuncak bebek olurdun, Barbie'ye benzerdin' dedim."

A restaurant owner in Greece said she had served Boris Johnson Greek food and once told him that if he were a doll, he would look like Barbie. https://t.co/A4pn4Ki6Yq — euronews (@euronews) July 29, 2019

​Johnson'un villasının bulunduğu yer ise aynı zamanda başbakanın büyük dedesi Hacı Ahmet Rıza Efendi'nin 1813 yılında doğduğu yer.

Villa, Johnson'un babası tarafından tutulan bir mimar tarafından 2000'li yıllada inşa edildi.