Ukrayna, Kırım için Türkiye ve ABD'yi de kapsayan uluslararası platform kurulmasını önerdi

Kiev yönetiminin Kırım'ı geri alma planları yaptığını anlatan Ukrayna Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi Anton Korineviç, bunun için Türkiye ve ABD'yi de kapsayan uluslararası platform kurulmasını önerdiklerini söyledi.

Rusya, Mart 2014'teki referandumda halkın ezici çoğunluğuyla alınan karardan geriye dönüş olmayacağını defaatle açıklamasına rağmen yeni Kiev yönetimi, Kırım üzerinde hak iddiasını sürdürüyor.

Ukrayna basınına konuşan Korineviç, "Donbass'ı konuştuğumuzda, Minsk formatının ideal olmadığını, Normandiya formatının ideal olmadığını anlıyoruz ancak bunlar var olmaya devam ediyor. Belirli sorunlu konuların istişare edildiği platformlar var. Kırım konusunda böyle bir platform ya da format hiç olmadı" dedi.

Korineviç, Rus yarımadasının statüsüyle ilgili görüşmelere Normandiya formatındaki ülkelerin (Rusya, Ukrayna, Almanya, Fransa) yanı sıra Türkiye ve ABD'nin de yer alması gerektiğini belirterek, bunun Kırım'ın aidiyetinin gözden geçirilmesi yolunda atılacak ilk adım olabileceğini savundu.

Yaklaşık 5.5 yıl önce Rusya'ya bağlanan Kırım'da etnik gruplar arasındaki ilişkilerde belirgin bir iyileşme olduğu, Kırım Tatarlarının yaşam koşullarının iyileştiğini hissettikleri belirtiliyor.