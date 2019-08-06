Rossiya Segdonya savaş muhabiri Andrey Stenin'in ölümüyle ilgili şüpheliler belirlendi

Donetsk Halk Cumhuriyeti Başsavcılığı, Sputnik'in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya'nın savaş muhabiri Andrey Stenin'in Ağustos 2014'teki ölümüyle ilişkili birinci derece şüphelileri belirledi. Savcılık, nihai olmayan hükme göre Stenin'in ölümünde 'kasten adam öldürme' izi görüldüğünü belirtti.

Sputnik'e konuşan Donetsk Halk Cumhuriyeti Başsavcılığı Sözcüsü Vladislav Sednev, "Bu davayla ilgili soruşturma devam ediyor. Birinci derece şüphelilerin listesini yayınladık. Soruşturmanın güvenliği gereği isimleri ve kendilerine dair bilgiler, henüz kamuoyuyla paylaşılmayacak. Ancak bu davayı tamamıyla kapattığımızda şüphelilerin isimlerini yayınlayabileceğiz" dedi.

Bunun yanında Sednev, nihai olmayan hükme göre Stenin'in ölümünde 'kasten adam öldürme' izi görüldüğünü belirtti.

Sednev, "Kesin hükme dava sonucunda varılacak. Dava sona ermediği müddetçe, durumu geçici olarak 'kasten adam öldürme' olarak kabul etsek de bu, kesin bir hüküm ifade etmeyecek. Yapılacak araştırmalar sonucunda söz konusu cinayetin bir terör saldırısı ya da savaş hukuku ihlali olup olmadığını göreceğiz" dedi.

Bugün, 33 yaşındaki Andrey Stenin’in Ukrayna'da görev başındayken Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından açılan ateş neticesinde hayatını kaybetmesinin beşinci yıl dönümü.

Stenin, görevini icra etmek konusundaki kahramanlığı neticesinde ölümünün ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya Cesaret Nişanı ile ödüllendirilmişti.