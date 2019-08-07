Zelenskiy: Türkiye ziyaretimi yarıda kesebilirim

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbass’taki gerginliğin tırmanması durumunda Türkiye’ye yapacağı ve bugün başlayacağı iki günlük ziyareti yarıda kesebileceğini söyledi. Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da duruma anlayışla yaklaştığını ifade etti.

112.Ukraina televizyonunun aktardığına göre, basın toplantısında konuşan Vladimir Zelenskiy, “Şimdi Türkiye’ye uçmam gerekiyordu ve öyle yapacağım. Ancak ülkemizde bir şeyler olursa geri dönmem gerekir. Türkiye tarafı da bunu biliyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya anlayışla yaklaşıyor” dedi.

Zelenskiy, iki günlük ziyareti sırasında Erdoğan ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmeyi planlıyor.

PUTİN’DEN ZELENSKİY’E: GÜÇLERİNİZ ATEŞ AÇMAYA SON VERMELİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde gerginliğin giderilmesi için Ukrayna ordusunun Donbass’ın yerleşim birimlerinde ateş açmaya bir son vermesi gerektiğini, bunun siviller arasında ölümlere yol açtığını söyledi.

Kremlin’in açıklamasında, “Ukrayna’nın güneydoğusundaki sorunların çözümüne ilişkin görüşmede 21 Temmuz itibarıyla sağlanan ateşkes rejimine uyulması ve güçlerin çekilmesi gerektiği vurgusu yapıldı” ifadeleri kullanıldı.

Kiev’in girişimi ile başlayan bu görüşme Zelenskiy’nin göreve başlamasının ardından liderler arasındaki ikinci görüşme oldu. İlk görüşme de yine Kiev’in girişimiyle 11 Temmuz’da gerçekleşmişti.