İngiltere polis teşkilatı Scotland Yard: Rusya'nın Skripal vakasında parmağı olduğuna dair kanıt yok

İngiltere polisi, Rusya yönetiminin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlendiği vakada parmağı olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını açıkladı.

Guardian'a demeç veren İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard Müdür Yardımcısı Neil Basu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Salisbury'de Skripal'lere yapılan saldırıdaki rolünün soruşturulduğunu, saldırıyla ilgili hususların karmaşık olduğunu belirterek, Putin'in olayda doğrudan dahlinin olduğunu öne sürmek için kanıt gerektiğini söyledi.

Basu, "Bizler polisiz ve kanıtlarla çalışmak zorundayız. Olayın sorumluları ve emri verenler hakkında birçok spekülasyon yapıldı. Bunların hepsi Rusya uzmanlarının görüşlerine dayandırıldı. Benim ise kanıt sunmam gerekiyor" dedi.

'BOŞİROV VE PETROV'UN İADE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Basu, Londra'nın Skripal vakasının zanlıları olarak öne sürdüğü Ruslan Boşirov ve Aleksandr Petrov'la ilgili de konuştu.

Basu, "Boşirov ve Petrov'a suçlama yöneltmek için ikilinin iade edilmesini istiyoruz. Soruşturma, hala daha bir cezai soruşturma olarak devam ediyor" dedi.

İngiltere, Salisbury'deki saldırının zanlıları olarak gösterilen Boşirov ve Petrov'un Rusya tarafından iade edilmesini istiyor ve ikili hakkında Avrupa Tutuklama Emri düzenlemişti. Interpol de ikili hakkında kırmızı bülten yayınlamıştı.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya 4 Mart'ta Salisbury'de zehirlenmişti. İngiltere, olaydan Moskova yönetimi sorumlu tutmuş, Rusya iddialarını birçok kez yalanlamıştı.