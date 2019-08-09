Fransa: İran ile görüşmek için Trump'tan izin almamız gerekmiyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD Başkanı Trump'ın, Macron'un İran'a 'karışık sinyaller gönderdiği' yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Le Drian, İran ile görüşmelerde bulunmak için Trump'tan izin almaya ihtiyaçlarının olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'İran'a karışık sinyaller gönderdiği' yönündeki açıklamasına ilk tepki Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'dan geldi.

Le Drian yaptığı açıklamada, "Fransa'nın İran dahil diğer devletlerle müzakerelerde bulunmak için ABD'den yeşil ışık alması gerekmiyor" dedi.

Bakan Le Drian şöyle devam etti:

"Fransa, bölgede barış ve güvenlik için ve gerginliklerin azalmasını kolaylaştırmak için çok çalışıyor. Bunu yapmak için de kimseden izin alması gerekmiyor."

Diğer yandan Le Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ABD ile İran arasındaki gerginliği başta Avrupalı olmak üzere Paris'in ortaklarıyla 'tam bir şeffaflıkla' çözmeye çalıştığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Fransız mevkidaşı Macron'a yüklenmişti.

Trump, paylaşımında "İran'ın ciddi bir mali sıkıntısı var. Umutsuzca ABD ile görüşmek istiyorlar ancak bizi temsil etmeye çalışanlar, buna Fransa Cumhurbaşkanı Macron da dahil, onlara karışık sinyaller veriyor" ifadelerini kullanmıştı.