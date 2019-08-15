Ukrayna'nın eski Ankara Büyükelçisi: Türkiye, Kiev'e verdiği sözü tutmadı

Ukrayna basınına konuşan Korsunskiy, TürkAkım'da sadece Türkiye'ye uzanan tek bir kol inşa edileceğinin vaat edildiğini ancak Türkiye'nin bu sözünü tutmadığını belirterek, "İki kol inşa edildi ve ikincisi Avrupa'ya gidiyor. Türkiye böylelikle her yıl Ukrayna üzerinden geçen 31 milyar metreküp gazın güneye inmesine mutabık kaldı. Türkiye, bu adımın sonuçlarını gayet iyi biliyordu ancak bu adımı attı" diye konuştu.
"Türkiye kesinlikle yakın bölgemizdeki en önemli ülkelerden biri. Ayrıca Türkiye, NATO üyesi ve Ukrayna'nın büyük ticari partneri. Bu ülke, Boğazları yani Karadeniz'e giriş ve çıkışı kontrol ediyor. Türkiye kontrolü elinde tuttuğu, Montrö Sözleşmesi'ne bağlılığını koruduğu ve NATO üyesi olduğu sürece bizi hiçbir şey tehdit etmez. Ancak günün birinde Türkiye tutumunu değiştirirse bu sadece Ukrayna için değil, tüm Karadeniz ülkeleri için sorun yaratabilir."
Korsunskiy, Zelenskiy'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tanışma fırsatı bulduğunu ve ekonomik konuları ele almak için henüz erken olduğunu kaydetti.
'TÜRKİYE RUSYA'YA BAĞLI KALACAK'
'TÜRKİYE'NİN KIRIM TUTUMUNDAN MEMNUNUZ'
Korsunskiy, Türkiye'nin Kırım tutumunu olumlu bulduklarını belirtti.
Türkiye'nin Kırım Tatarlarını desteklemeyi sürdüreceğinden emin olduklarını söyleyen Ukraynalı diplomat, "Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Kırım Tatarı yaşıyor. Erdoğan, bu kadar çok sayıdaki seçmenin görüşünü göz ardı edemez" diye ekledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)