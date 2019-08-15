Ukrayna'nın eski Ankara Büyükelçisi: Türkiye, Kiev'e verdiği sözü tutmadı

Ukrayna basınına konuşan Korsunskiy, TürkAkım'da sadece Türkiye'ye uzanan tek bir kol inşa edileceğinin vaat edildiğini ancak Türkiye'nin bu sözünü tutmadığını belirterek, "İki kol inşa edildi ve ikincisi Avrupa'ya gidiyor. Türkiye böylelikle her yıl Ukrayna üzerinden geçen 31 milyar metreküp gazın güneye inmesine mutabık kaldı. Türkiye, bu adımın sonuçlarını gayet iyi biliyordu ancak bu adımı attı" diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in geçen haftaki resmi ziyareti bağlamında Ukrayna'nın Türkiye'nin bakışını anlatan Korsunskiy şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye kesinlikle yakın bölgemizdeki en önemli ülkelerden biri. Ayrıca Türkiye, NATO üyesi ve Ukrayna'nın büyük ticari partneri. Bu ülke, Boğazları yani Karadeniz'e giriş ve çıkışı kontrol ediyor. Türkiye kontrolü elinde tuttuğu, Montrö Sözleşmesi'ne bağlılığını koruduğu ve NATO üyesi olduğu sürece bizi hiçbir şey tehdit etmez. Ancak günün birinde Türkiye tutumunu değiştirirse bu sadece Ukrayna için değil, tüm Karadeniz ülkeleri için sorun yaratabilir."

Korsunskiy, Zelenskiy'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tanışma fırsatı bulduğunu ve ekonomik konuları ele almak için henüz erken olduğunu kaydetti.

'TÜRKİYE RUSYA'YA BAĞLI KALACAK'

Türkiye'nin Ukrayna'nın Rusya karşıtı müttefiklerinden biri olmadığını, Türkiye'nin son 3 yıl içinde büyük bir değişim geçirdiğini ve günümüzdeki Türkiye'nin 2016'dakinden tamamen farklı olduğunu belirten Korsunskiy, "Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğü liderlerden biri. Her ay telefon görüşmesi yapıyorlar ve Suriye başta olmak üzere temel konulardaki politikalarını koordine ediyorlar. İki lider yılda 7-8 zirve gerçekleştiriyor. Rosatom, Türkiye'de nükleer santral inşa ediyor. Başlangıçta yüzde 100 Rus yatırımıydı, şu anda yüzde 50. Nükleer santral inşa eden Rusya, oraya yakıt tedarik edecek, atıkların yönetimini gerçekleştirecek. Bu, on yıllar boyunca Türkiye'yi Rusya'ya bağlayacak" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN KIRIM TUTUMUNDAN MEMNUNUZ'

Korsunskiy, Türkiye'nin Kırım tutumunu olumlu bulduklarını belirtti.

Türkiye'nin Kırım Tatarlarını desteklemeyi sürdüreceğinden emin olduklarını söyleyen Ukraynalı diplomat, "Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Kırım Tatarı yaşıyor. Erdoğan, bu kadar çok sayıdaki seçmenin görüşünü göz ardı edemez" diye ekledi.