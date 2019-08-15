Kayıt
14:42 15 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Ukrayna'nın eski Ankara Büyükelçisi: Türkiye, Kiev'e verdiği sözü tutmadı

    © AA /
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 04

    Ukrayna'nın eski Türkiye Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Direktörü Sergey Korsunskiy, Türkiye'nin TürkAkım doğalgaz boru hattı konusunda Kiev'e verdiği sözü tutmadığını öne sürdü.

    Ukrayna basınına konuşan Korsunskiy, TürkAkım'da sadece Türkiye'ye uzanan tek bir kol inşa edileceğinin vaat edildiğini ancak Türkiye'nin bu sözünü tutmadığını belirterek, "İki kol inşa edildi ve ikincisi Avrupa'ya gidiyor. Türkiye böylelikle her yıl Ukrayna üzerinden geçen 31 milyar metreküp gazın güneye inmesine mutabık kaldı. Türkiye, bu adımın sonuçlarını gayet iyi biliyordu ancak bu adımı attı" diye konuştu.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Ukrayna medyası: Türkiye’yi müttefiklerimiz arasında tutmalıyız
    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in geçen haftaki resmi ziyareti bağlamında Ukrayna'nın Türkiye'nin bakışını anlatan Korsunskiy şu ifadeleri kullandı:

    "Türkiye kesinlikle yakın bölgemizdeki en önemli ülkelerden biri. Ayrıca Türkiye, NATO üyesi ve Ukrayna'nın büyük ticari partneri. Bu ülke, Boğazları yani Karadeniz'e giriş ve çıkışı kontrol ediyor. Türkiye kontrolü elinde tuttuğu, Montrö Sözleşmesi'ne bağlılığını koruduğu ve NATO üyesi olduğu sürece bizi hiçbir şey tehdit etmez. Ancak günün birinde Türkiye tutumunu değiştirirse bu sadece Ukrayna için değil, tüm Karadeniz ülkeleri için sorun yaratabilir."

    Korsunskiy, Zelenskiy'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tanışma fırsatı bulduğunu ve ekonomik konuları ele almak için henüz erken olduğunu kaydetti.

    'TÜRKİYE RUSYA'YA BAĞLI KALACAK'

    Gazprom
    © Fotoğraf : www.gazprom.com
    'Gazprom, Türkiye'ye Ukrayna üzerinden gaz tedarikini 2020 yılında sonlandırmayı planlıyor'
    Türkiye'nin Ukrayna'nın Rusya karşıtı müttefiklerinden biri olmadığını, Türkiye'nin son 3 yıl içinde büyük bir değişim geçirdiğini ve günümüzdeki Türkiye'nin 2016'dakinden tamamen farklı olduğunu belirten Korsunskiy, "Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğü liderlerden biri. Her ay telefon görüşmesi yapıyorlar ve Suriye başta olmak üzere temel konulardaki politikalarını koordine ediyorlar. İki lider yılda 7-8 zirve gerçekleştiriyor. Rosatom, Türkiye'de nükleer santral inşa ediyor. Başlangıçta yüzde 100 Rus yatırımıydı, şu anda yüzde 50. Nükleer santral inşa eden Rusya, oraya yakıt tedarik edecek, atıkların yönetimini gerçekleştirecek. Bu, on yıllar boyunca Türkiye'yi Rusya'ya bağlayacak" ifadelerini kullandı.

    'TÜRKİYE'NİN KIRIM TUTUMUNDAN MEMNUNUZ'

    Korsunskiy, Türkiye'nin Kırım tutumunu olumlu bulduklarını belirtti.

    Türkiye'nin Kırım Tatarlarını desteklemeyi sürdüreceğinden emin olduklarını söyleyen Ukraynalı diplomat, "Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Kırım Tatarı yaşıyor. Erdoğan, bu kadar çok sayıdaki seçmenin görüşünü göz ardı edemez" diye ekledi.

    Etiketler:
    Kırım, Rusya, NATO, TürkAkım, Avrupa, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Kiev, Türkiye, Vladimir Zelenskiy, Sergey Korsunskiy, Ukrayna
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rus devlet televizyonu da yolcu uçağının kimse hayatını kaybetmeden iniş yapmış olmasını 'Ramensk’te mucize' şeklinde duyurdu. Komsomolskaya Pravda gazetesi ise haberlerinde, pilot Damir Yusupov'un uçağı 'iniş takımları olmadan, çalışmayı bırakmaya yakın bir motor ile mısır tarlasına ustaca indirmiş olmasının bir kahramanlık olduğunu' yazdı.
    Rusya’da 234 kişiyi taşıyan yolcu uçağının acil iniş yaptığı mısır tarlasından görüntüler
    Karikatür
    Trump, DTÖ'yü hedef aldı: Gerekirse çıkacağız, bizi yıllardır mahvediyorlar
    İnfografik
    Kosova'nın hukuki statüsü
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet