İtalya ve Malta'nın kabul etmediği göçmenleri 5 AB ülkesi alacak

Gemideki göçmenlerin, bu ülkelere dağıtılmasının "birkaç günden uzun süreceğini" vurgulayan Ernst, AB Komisyonu'nun prosedürü hızlandırmak için elinden geleni yapacağını söyledi.
İTALYA VE MALTA İZİN VERMEDİ
İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İtalyan parlamentosunda bir süre önce kabul edilen güvenlik yasasına dayanarak, gemiye İtalyan kara sularına giriş yasağı getirmişti. Bu sırada, 13 düzensiz göçmen, acil tıbbi müdahale gereksinimi sebebiyle gemiden tahliye edilmiş, gemideki düzensiz göçmen sayısı 147'ye düşmüştü.
Akdeniz'de deniz ve hava koşullarının geçen çarşamba kötüleşmesi sebebiyle gemi "acil durum" çağrısı yaparken, Lazio Bölge İdare Mahkemesi ise İtalya İçişleri Bakanlığının kara sularına giriş yasağının yürütmesini durdurmuştu.
Gemiden dün gece tahliye edilen 9 kişinin ardından kalanların sayısı önce 98, son olarak da denize atlayanların ardından 89 olmuştu.
Bugün ise tam 19 gündür İtalya'nın Lampedusa açıklarında bekleyen mülteciler savcılık kararının ardından sonunda karaya çıkmıştı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda kararı duyan mültecilerin birbirlerine sarılarak bunu kutladığı görülmüştü.
Migrants on board #OpenArms celebrate news of allowed disembarkation pic.twitter.com/qPqwkBehOt— Ruptly (@Ruptly) August 21, 2019
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