Ülkesi Brexit kıskacındaki Johnson, Avrupa'da 'rahat takılıyor'

İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson Almanya ve Fransa temaslarındaki rahat hareketleri ile dikkat çekti. Başbakan seçildikten sonraki ilk resmi yurt dışı temasları için önce Almanya’ya giden Johnson burada Almanya Başbakanı Merkel ile katıldığı resmi törende elleri arkada yürüdü.

© İHA / Johnson, Almanya'ya yaptığı ilk resmi gezisinde elleri arkada yürüdü.

Bir sonraki gün ise Fransa temasları için başkent Paris’teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Johnson ayaklarını bir anlığına sehpaya uzatıp geri çekti. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.