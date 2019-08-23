Finlandiya'dan AB'ye Brezilya için 'Amazon ormanları yaptırımı' önerisi

Amazon ormanlarında çıkan yangın Avrupa Birliği (AB) ülkelerini harekete geçirdi. AB Dönem Başkanlığını yürüten Finlandiya, Amazon ormanlarında çıkan yangınların yol açtığı tahribatın ardından Brezilya’dan sığır eti alınmasının yasaklanması ihtimalini gündeme getirdi.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Maliye Bakanı Mika Lintila Amazon ormanlarındaki yangının yol açtığı tahribatı kınayarak, AB ve Finlandiya’nın Brezilya’dan sığır eti ithalinin yasaklanması olasılığını acilen incelemesi gerektiği önerisinde bulundu" ifadeleri yer aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Evimiz yanıyor. Oksijenimizin yüzde 20’sini üreten Amazon yağmur ormanları yanıyor. Bu uluslararası bir kriz" ifadelerini kullanarak, konunun yarın başlayacak G7 Zirvesinde ele alınabileceğini belirtmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro da Twitter paylaşımında, Macron'un önerisinin 'siyasi rantla' ilgili olduğunu iddia ederek, "Fransa Cumhurbaşkanı'nın bölge ülkelerinin katılımı olmadan 'Amazon yangını G7 Zirvesi'nde tartışılsın' önerisi, 21. yüzyıla uygun olmayan sömürgeci zihniyeti anımsatıyor" yorumunu yapmıştı.