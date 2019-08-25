Kraliçe, Trump yüzünden çimlerinin zarar görmesinden şikâyetçi

Sunday Times gazetesi, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in Avustralya Başbakanı Scott Morrison’a Buckingham Sarayı’nın önündeki yeşil alanın ABD Başkanı Donald Trump'ın helikopterlerinden dolayı zarar gördüğünden şikâyet ettiğini yazdı.

Habere göre İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Avustralya Başbakanı Scott Morrison’a, Buckingham Sarayı’nın önündeki çimlerin ABD Başkanı Donald Trump'ın helikopterlerinden dolayı zarar gördüğünden şikâyet etti.

Kraliçe 2. Elizabeth'in resmi daveti üzerine haziranda İngiltere'ye üç günlük ziyaret gerçekleştiren Trump’ın, Londra'da çoğunlukla helikopterle seyahat ettiği belirtildi.

Zaman zaman helikopterlerin sarayın yeşil alanına günde 2 kez iniş yaptıklarını ve bu nedenle çimlerde iz bıraktıkları kaydedildi.

Avustralya Başbakanı Morrison’a yakın bir kaynağa atıfta bulunan gazete, Kraliçe 2. Elizabeth'in sözlerini şöyle aktardı:

“Çimlerime bir bakın, bozuk.”

Trump ziyareti protestolara da sahne olmuş, on binlerce gösterici sokaklara dökülmüştü.