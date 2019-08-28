RİA Novosti Ukrayna'nın Genel Yayın Yönetmeni Vışinskiy: İlk hedefim itibarımı savunmak

Kiev Temyiz Mahkemesi, 15 aydır tutuklu bulunan gazeteci Kirill Vışinskiy hakkında ‘derhal serbest bırakılma’ kararını vermişti. Ama Vışinskiy hakkındaki suçlamalar düşmüş değil. Mahkeme kararına göre Vışinskiy, gerek görülmesi halinde soruşturmacılara yeniden ifade verecek ve yeniden mahkeme önüne çıkacak.
- Kiril, tutukluluğunuzun bitmesi sebebiyle sizi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki günlerle ilgili planlarınız ne?
Planlar basit, mahkeme süreciyle ilgili. Bunu daha önce de söyledim ve bugün mahkemede doğruladım. İlk hedefim, mahkemede itibarımı savunmak ve suçsuz olduğumu kanıtlamak. Bu, önümüzdeki zaman için başlıca planım.
Belli bir süre geçecek, bir iki gün, biraz özgürlüğe alışacağım. Her iki ciğerimle nefes almaya başlayacağım ve sonra muhtemelen yeni planlarım ortaya çıkar. Elbette önümüzdeki günlerde babamla görüşmeyi umuyorum. Babam Ukrayna’da.
- Yani 16 Eylül’deki duruşmaya katılacak mısınız?
Evet. 16 Eylül’de duruşmam var.
- Serbest bırakılmanız, şimdi çok konuşulan esir değişimine yapılan hazırlıklara denk geldi. Bu bir tesadüf mü yoksa sizin bu değişimde yer almanız için yapılan bir hazırlık mı?
Politik veya politik olmayan hiçbir ayrıntı bilmiyorum. Sadece aynı şekilde suçlanan ve benimle birlikte hapiste, hücrelerde bulunan başka insanların artık 1.5 aydan fazla bir süredir serbest olduğunu biliyorum. Bu, bazı maddelere göre serbest bırakma kararının alternatifsiz olmasıyla ilgili. Yani benimle aynı maddelerden suçlanan başka insanlar benden daha erken serbest bırakıldı. Onlar da farklı koşullarla serbest bırakıldı.
Bu nedenle diğer insanlara yönelik yapıldığı gibi, benimle ilgili mahkeme kararının da değişmesini adil buluyordum. Mahkemenin adil karar vermesini istiyordum ve bunu elde ettim.
- Neden şimdi? Avukatlarınız daha önce çok kez tutuklama kararına itiraz etmişti.
Hiçbir tahminde bulunmak, komplo teorileri aramak istemiyorum. Bu değişimin, mahkemeye baskının sona ermesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Benim geleceğimi, politik PR’nın bir parçası haline getirmek isteyen kişi gitti.
Evet. Şimdi hiçbir tahminde bulunmak istemiyorum, bu anlamda bana hiçbir bilgi verilmedi. Sadece şunu biliyorum ki, eğer Poroşenko iktidarda kalsaydı bugün mahkeme böyle bir karar almazdı.
- Ukrayna vatandaşlığınız devam ediyor mu?
Evet. Ukrayna vatandaşı olarak kalıyorum.
- Röportajınız için teşekkür ediyor, bir kez daha tebrik ediyoruz.
Ben siz teşekkür ediyorum. Meslektaşlarıma selamlarımı ve verdikleri destek için teşekkürümü iletin.
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