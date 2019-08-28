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21:02 28 Ağustos 2019
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    Kirill Vışinskiy

    RİA Novosti Ukrayna'nın Genel Yayın Yönetmeni Vışinskiy: İlk hedefim itibarımı savunmak

    © Sputnik / Stringer
    Avrupa
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    RİA Novosti'nin Ukrayna servisinin genel yayın yönetmeni olan Kirill Vışinskiy, tutukluluğunun bitmesini, Pyotr Poroşenko’nun devlet başkanlığı görevinden gitmesine bağlayarak, bu sayede mahkemeye uygulanan baskıya son verildiğini ve olası değişimi öngören ‘çılgın projenin’ sona erdiğini belirtti.

    Kiev Temyiz Mahkemesi, 15 aydır tutuklu bulunan gazeteci Kirill Vışinskiy hakkında ‘derhal serbest bırakılma’ kararını vermişti. Ama Vışinskiy hakkındaki suçlamalar düşmüş değil. Mahkeme kararına göre Vışinskiy, gerek görülmesi halinde soruşturmacılara yeniden ifade verecek ve yeniden mahkeme önüne çıkacak.

    Kirill Vışinskiy
    © Sputnik / Stringer
    RİA Novosti Ukrayna'nın Genel Yayın Yönetmeni Vışinskiy serbest bırakıldı
    Vışinskiy, serbest kaldıktan sonra ilk röportajını Sputnik’e verdi.

    - Kiril, tutukluluğunuzun bitmesi sebebiyle sizi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki günlerle ilgili planlarınız ne?

    Planlar basit, mahkeme süreciyle ilgili. Bunu daha önce de söyledim ve bugün mahkemede doğruladım. İlk hedefim, mahkemede itibarımı savunmak ve suçsuz olduğumu kanıtlamak. Bu, önümüzdeki zaman için başlıca planım.

    Belli bir süre geçecek, bir iki gün, biraz özgürlüğe alışacağım. Her iki ciğerimle nefes almaya başlayacağım ve sonra muhtemelen yeni planlarım ortaya çıkar. Elbette önümüzdeki günlerde babamla görüşmeyi umuyorum. Babam Ukrayna’da.

    - Yani 16 Eylül’deki duruşmaya katılacak mısınız?

    Evet. 16 Eylül’de duruşmam var.

    - Serbest bırakılmanız, şimdi çok konuşulan esir değişimine yapılan hazırlıklara denk geldi. Bu bir tesadüf mü yoksa sizin bu değişimde yer almanız için yapılan bir hazırlık mı?

    RIA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Kirill Vışinskiy
    © REUTERS /
    RİA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Vışinskiy: Beni Poroşenko'nun düşüşteki oylarının yükselmesi için tutukladılar
    Değişimin, bana suçlamalar yöneltilmeden önce dile getirilen bir kelime olduğunu her zaman söyledim. Bu ifade, (Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr) Poroşenko çevresinden siyasetçiler tarafından geçen yılın mayıs ayında dile getirilmişti. Bu nedenle ben, kendini tamamen masum gören bir insan olarak, ki benim suçum henüz hiçbir yerde, hiçbir mahkemede kanıtlanmış değil, değişim hakkında konuşmuyorum. İstediğim en önemli şey, mahkemenin kararını değiştirmesi ve benim serbest kalmam. Mahkemede masumiyetimi kanıtlamaya devam etmek istiyorum. Değişim, istediğim bir şey değildi. Bu kesinlikle eski iktidarın dayattığı bir şey, eski Poroşenko idaresinin çılgın projesi.

    Politik veya politik olmayan hiçbir ayrıntı bilmiyorum. Sadece aynı şekilde suçlanan ve benimle birlikte hapiste, hücrelerde bulunan başka insanların artık 1.5 aydan fazla bir süredir serbest olduğunu biliyorum. Bu, bazı maddelere göre serbest bırakma kararının alternatifsiz olmasıyla ilgili. Yani benimle aynı maddelerden suçlanan başka insanlar benden daha erken serbest bırakıldı. Onlar da farklı koşullarla serbest bırakıldı.

    Bu nedenle diğer insanlara yönelik yapıldığı gibi, benimle ilgili mahkeme kararının da değişmesini adil buluyordum. Mahkemenin adil karar vermesini istiyordum ve bunu elde ettim.

    - Neden şimdi? Avukatlarınız daha önce çok kez tutuklama kararına itiraz etmişti.

    Hiçbir tahminde bulunmak, komplo teorileri aramak istemiyorum. Bu değişimin, mahkemeye baskının sona ermesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Benim geleceğimi, politik PR’nın bir parçası haline getirmek isteyen kişi gitti.

    RIA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Kirill Vışinskiy
    © REUTERS /
    Ukrayna'da tutuklu RİA yöneticisi Vışinskiy: Tutuklanmamı Kiev'deki siyasi yönetim planladı
    - Poroşenko mu?

    Evet. Şimdi hiçbir tahminde bulunmak istemiyorum, bu anlamda bana hiçbir bilgi verilmedi. Sadece şunu biliyorum ki, eğer Poroşenko iktidarda kalsaydı bugün mahkeme böyle bir karar almazdı.

    - Ukrayna vatandaşlığınız devam ediyor mu?

    Evet. Ukrayna vatandaşı olarak kalıyorum.

    - Röportajınız için teşekkür ediyor, bir kez daha tebrik ediyoruz.

    Ben siz teşekkür ediyorum. Meslektaşlarıma selamlarımı ve verdikleri destek için teşekkürümü iletin.

    Etiketler:
    Vatandaşlık, Baskı, Mahkeme, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi, Pyotr Poroşenko, Serbest, Tutuklama, RİA Novosti Ukrayna, Kirill Vışinskiy
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