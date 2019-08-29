Neymar’dan La Casa De Papel paylaşımı: Hayalimi gerçekleştirerek en sevdiğim dizide rol aldım

Brezilyalı futbolcu Neymar, ünlü dizi La Casa De Papel'de rol aldığını açıkladı.
Netflix'te yayınlanan İspanyol dizisi La Casa De Papel'le ilgili bir video paylaşan Neymar şu ifadeleri kullandı:
"Hayalimi gerçekleştirerek en sevdiğim dizide rol aldım. Sizi João ile tanıştırayım. Teşekkürler La Casa de Papel."
Eu pude realizar meu sonho e fazer parte da minha série favorita. E agora eu posso compartilhar o João com todos vocês !— Neymar Jr (@neymarjr) August 27, 2019
Gracias @lacasadepapel !#LCDP3 #nuevofichaje #lacasadepapel pic.twitter.com/fxwWieoP0N
Neymar, dizinin 3. sezonunun 6. ve 8. bölümlerinde Joao isminde bir Brezilyalı keşişi canlandırıyor.
Fakat bu sahneler 3. sezonun kurgusunda kullanılmamıştı. Bu bölümlerin Neymar'lı yeni kurgusuyla platforma yeniden yüklendiği belirtildi.
Öte yandan Dizinin resmi Twitter hesabı da Neymar'a "Çeteye hoş geldin" cevabı verdi.
Neymar'ın canlandırdığı karakterin, dizinin bir bölümünde "Futbolu ya da partilemeyi sevmiyorum. Ama Dünya Kupası'nda daima ülkemiz için dua ediyorum" ifadelerini kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.
Bem-vindo à gangue. #LCDP3 pic.twitter.com/nboXAys9Xg— La Casa de Papel (@lacasadepapel) August 27, 2019
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