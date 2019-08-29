Neymar’dan La Casa De Papel paylaşımı: Hayalimi gerçekleştirerek en sevdiğim dizide rol aldım

Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Neymar, ünlü Netflix dizisi La Casa De Papel'de rol aldı. Brezilyalı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Joao' adllı karakteri canlandıracağını duyurdu.

Brezilyalı futbolcu Neymar, ünlü dizi La Casa De Papel'de rol aldığını açıkladı.

Netflix'te yayınlanan İspanyol dizisi La Casa De Papel'le ilgili bir video paylaşan Neymar şu ifadeleri kullandı:

"Hayalimi gerçekleştirerek en sevdiğim dizide rol aldım. Sizi João ile tanıştırayım. Teşekkürler La Casa de Papel."

Eu pude realizar meu sonho e fazer parte da minha série favorita. E agora eu posso compartilhar o João com todos vocês !

Gracias @lacasadepapel !#LCDP3 #nuevofichaje #lacasadepapel pic.twitter.com/fxwWieoP0N — Neymar Jr (@neymarjr) August 27, 2019

P​aylaşımda 'yeni transfer' etiketi kullanan Neymar, videoda dizideki karakterlerle özdeşlelen kırmızı kostüm ve Dali maskesiyle görülüyor.

Neymar, dizinin 3. sezonunun 6. ve 8. bölümlerinde Joao isminde bir Brezilyalı keşişi canlandırıyor.

Fakat bu sahneler 3. sezonun kurgusunda kullanılmamıştı. Bu bölümlerin Neymar'lı yeni kurgusuyla platforma yeniden yüklendiği belirtildi.

Öte yandan Dizinin resmi Twitter hesabı da Neymar'a "Çeteye hoş geldin" cevabı verdi.

Neymar'ın canlandırdığı karakterin, dizinin bir bölümünde "Futbolu ya da partilemeyi sevmiyorum. Ama Dünya Kupası'nda daima ülkemiz için dua ediyorum" ifadelerini kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.

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