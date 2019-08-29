Pentagon'dan Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık askeri yardıma destek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya yönelik 250 milyon dolarlık askeri yardımı desteklediğini açıkladı. Daha önce ABD Başkanı Trump'ın bu yardımı kesmeyi 'ciddi bir şekilde düşündüğü' öne sürülmüştü.

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, yaptığı açıklamada, bakanlığın Ukrayna'ya askeri yardımın devam etmesini desteklediğini söyledi.

Politico'ya konuşan yetkili, "Bakanlık, dış yardım paketini gözden geçirdi ve destekliyor" dedi.

Daha önce CNN, ABD Başkanı Trump'ın son haftalarda Ukrayna'ya tedarik edilecek 250 milyon dolarlık askeri yardımı kesmeyi ciddi bir şekilde düşündüğünü öne sürmüştü.

Kanalın haberinde, Beyaz Saray'ın devlet kurumlarını ve Kongre komitelerini bu konuda bilgilendirdiği belirtilmişti.

CNN'e göre Trump, nihai kararını Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile önümüzdeki hafta yapacağı görüşmeden sonra verecek.

ABD yönetimi, haziran ayında Ukrayna'nın askeri kapasitesini artırmasına yardımcı olmak için 250 milyon dolarlık ek fon sağlayacağını açıklamıştı.