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    Sarı Yelekler 19.hafta

    Fransa'da polis şiddetine 313 adli soruşturma

    © AP Photo / Claude Paris
    Avrupa
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    Fransa İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, Ulusal Polis Soruşturma Biriminin (IGPN), polisin Sarı Yelekler'in gösterilerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle başlattığı adli soruşturma sayısının 313'e çıktığını söyledi.

    © AFP 2019 / Anne-Christine Poujoulat
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    Fransa İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Nunez, LCI televizyonunda Sarı Yelekler'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

    IGPN'nin polisin eylemlerde protestoculara karşı şiddet uyguladığı şüphesiyle açtığı adli soruşturma sayısının 313'e yükseldiğini ifade eden Nunez, soruşturmaların henüz sonuçlanmadığını belirtti. 

    Paris Savcısı Remy Heitz, mayısta yaptığı açıklamada suçlu bulunan polislerin yıl sonuna kadar yargılanacağını söylemişti.

    İçişleri Bakanı Christophe Castaner, nisan ayında yaptığı açıklamada IGPN'nin açtığı soruşturma sayısının 220 olduğunu belirtmişti. Castaner, daha önce yaptığı açıklamada, eylemlerde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etmişti.

    Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, polisin Sarı Yelekler'in gösterilerinde biber gazı kullanmasının yasaklanmasını istemişti.

    © Sputnik / Владимир Песня
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    Avrupa Parlamentosu da polisin gösterilerde protestoculara karşı aralarında biber gazının da olduğu savunma silahlarının kullanımını kınayan kararı şubatta onaylamıştı.

    Polisin barışçıl gösterilerde eylemcilere karşı sert müdahalesi ve orantısız güç kullanımını kınayan kararda, üye ülkelerden polisin orantısız güç kullanmaması konusunda dikkatli olmaları istenmişti. 

    Hükümetin paylaştığı son rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, bin 797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı, 12 bin 107 kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişiye hapis cezası verildi.

    Fransa'nın Nice kentindeki Sarı Yelekler yürüyüşüne polis saldırısı sırasında yere düşen 73 yaşındaki Genevieve Legay'ın burnu ve başından kanlar boşaldı. Ağır durumuna rağmen bilinci açık şekilde hastaneye nakledildi.
    © AP Photo / Claude Paris, File
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    Mediapart internet sitesinin haberine göre, eylemlerde polisin kullandığı savunma silahları nedeniyle 5 kişinin eli koptu, 23 kişi gözünü kaybetti, 268 kişi başından, 15 kişi elinden, 64 kişi vücudundan, 26 kişi sırtından ve 106 kişi bacaklarından yaralandı. 

    Gösterilerde 95 gazeteci, 40 lise öğrencisi, 30 gönüllü sağlık görevlisinin yaralandığı ve polisin 145 hakaretle basın özgürlüğü ihlalinde bulunduğu kaydedildi.

     

    Etiketler:
    Soruşturma, Laurent Nunez, biber gazı, Protesto, Sarı Yelekler, Polis, Fransa
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