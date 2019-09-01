Zelenskiy: Poroşenko'nun Dışişleri Bakanlığı ekibi Putin'le görüşmemi engellemeye çalıştı

Zelenskiy, devlet başkanlığı koltuğunda geçirdiği 100 günlük dönemi Ukraynalı 1+1 televizyonuna anlattı.

Dışişleri Bakanlığı'nda gergin bir atmosfer bulunduğunu ve dışişleri yetkililerinin kendisinin Putin'le telefon görüşmesi yapmasını hiç istemediğini belirten Zelenskiy, "Onlar için bu siyasi bir mesele, benim için ise insani bir mesele" dedi.

Zelenskiy, "Dışişleri yetkilileri, Putin'le yapacağım görüşme sonucunda Ukraynalı denizcilerin ülkelerine dönebileceğinden çekindi" diye ekledi.

Bu arada Zelenskiy, Putin'le Normandiya Dörtlüsü müzakereleri sırasında yeni görüşmeler yapma konusunda anlaşma sağladıklarını ifade etti.

Zelenskiy, Batılı liderlerin de katılımıyla tarafların anlaşma sağlayıp belge imzalayabileceğini ve bunun en önemli husus olduğunu belirtti.

Rusya, Ukrayna ve Almanya ile birlikte Normandiya Dörtlüsü'nde yer alan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirvenin eylülde yapılabileceğini söylemişti.