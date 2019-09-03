Fransız polis derneği: Türk gurbetçi ile tartışan polisin üniforması, yeleği ve kelepçesi sahte

Fransa'da 'polis' ile Türk gurbetçi arasında geçen "temizlik tartışmasının" görüntüleri kısa süre içinde Türkiye'de tepkilere neden oldu. Ancak videoda mağdur olarak gösterilen Türk gurbetçinin, kamera şakaları ve rap şarkılarıyla bilinen Mehmet Yıldız'ın olduğu anlaşılınca, birçok kişi videonun bir mizansen olabileceği uyarısında bulundu.

Görüntülerin internette çok sayıda paylaşım alması üzerine, bir Fransız polis derneği de sosyal medyadan yaptığı açıklamada videoda gösterilen polisin gerçek üniforma giymediğine dikkat çekti. Polis derneğinin konuya ilişkin yayınladığı videoda olayın gerçek olmadığını gösteren birçok kanıta değinildi.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, Mehmet Yıldız adlı kişinin Facebook hesabında yer alan 'Fransız polisine gurbetçiden Osmanlı tokadı' başlıklı videoda, Yıldız ile yüzü görülmeyen bir polis arasında geçtiği iddia edilen ilginç bir diyalog yaşandı.

Mehmet Yıldız'ın arkadaşının gizlice çektiği görüntülerde, Fransız bir polisin trafikte durdurduğu gurbetçi sürücünün belgelerini kontrol ettikten sonra "Türk kebapçılarının hijyenik" olmadığını söyledi.

Bunun üzerine Mehmet Yıldız da polise, "parfümü Fransızların banyo yapmayı sevmediği ve kötü kokuyu gizlemek için ürettiklerini" söyledi.

Ancak Yıldız'ın Fransızların 'temiz olmadığını' söylemesi üzerine sinirlenen polisin, tek başına müdahale ederek sürücüyü kelepçeleyip polis merkezine götürmeye çalıştığı görülüyor. Görüntüleri alan kişiye de hakaret ediyor.

Söz konusu video Türkiye'de sosyal medyada 'Fransız polisin ırkçılığı ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması yorumları altında' on binlerce kez paylaşılıp izlendi. Bazı basın kuruluşları da videodaki geçen olayı gerçekmiş gibi haberleştirdi.

Ancak Fransa'daki polisler bu olayın tamamen kurgudan ibaret olduğunu savunuyor.

Fransız MPC polis derneği sosyal medyada yaptığı detaylı açıklamada söz konusu olayın 'polis nefretini artıran' bir kurgudan ibaret olduğunu uyarısında bulundu.

Dernek, öncelikle polisin giydiği üniformanın mevcut olmadığına dikkat çekiyor. Ayrıca açıklamaya göre, yeleğin yeni olması, ceplerinin tamamen boş olması ve normalde yelekte bulunan polis radyosunun olmamasının, "polisin" komedyen olduğu tezini güçlendiriyor.

Videonun sonundaki görüntülere yansıyan kelepçelerin de hiç gerçekçi durmadığı vurgulanıyor.

Ayrıca Fransa’da bir polisin tek başını bu şekilde iki kişiye müdahale etmesinin prosedüre aykırı olduğunu vurgulanıyor.

Açıklamanın sonunda, polis derneği bu gibi şüpheli videoları yaymadan önce kaynağının özenle araştırılması gerektiği uyarısında bulundu.