Cameron: İkinci bir Brexit referandumu gerekebilir

2016 yılında Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış için referandum yapma kararı alan eski İngiltere Başbakanı David Cameron, Brexit çıkmazını çözmek için başka bir oylamanın gerekli olabileceğini söyledi.

Eski İngiltere Başbakanı Cameron, mevcut Başbakan Boris Johnson'un 'anlaşmasız Brexit' hakkındaki ısrarına ilişkin yorumda bulundu.

Anılarını topladığı 'For the Record' kitabı üzerine kendisiyle yapılan bir röportajda Cameron, anlaşmasız Brexit'in ısrar edilmemesi gereken 'kötü bir sonuç' olacağını belirterek, ikinci bir referandumun hâlâ geçerli bir seçenek olduğunu savundu.

Cameron, "Bunun olacağını ya da olması gerektiğini söylemiyorum. Diyorum ki; şu anda bazı şeylerin üzerini çizemeyiz çünkü tıkanıklığı çözmenin bir yolunu bulmanız gerekiyor" dedi.

Eski Başbakan, sonrasında neler olacağı konusunda son derece endişeli olduğunu belirterek, 2016 referandumunun İngiltere'nin AB'yle ilişkisinin yeniden müzakere edilmesini sağlama konusunda gerekli olduğunu savundu.

İngiltere parlamentosunun askıya alınması yönündeki kararı eleştiren Cameron, kararı desteklemediğini ifade etti.

Cameron, anlaşmasız Brexit'te ısrarcı olan Johnson ve Michael Gove'un gerçeği göz ardı ettiğini dile getirdi.