Cameron: İkinci bir Brexit referandumu gerekebilir

Anılarını topladığı 'For the Record' kitabı üzerine kendisiyle yapılan bir röportajda Cameron, anlaşmasız Brexit'in ısrar edilmemesi gereken 'kötü bir sonuç' olacağını belirterek, ikinci bir referandumun hâlâ geçerli bir seçenek olduğunu savundu.
Cameron, "Bunun olacağını ya da olması gerektiğini söylemiyorum. Diyorum ki; şu anda bazı şeylerin üzerini çizemeyiz çünkü tıkanıklığı çözmenin bir yolunu bulmanız gerekiyor" dedi.
İngiltere parlamentosunun askıya alınması yönündeki kararı eleştiren Cameron, kararı desteklemediğini ifade etti.
Cameron, anlaşmasız Brexit'te ısrarcı olan Johnson ve Michael Gove'un gerçeği göz ardı ettiğini dile getirdi.
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