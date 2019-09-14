Ukrayna, Baltık Denizi ile Karadeniz’i kanalla bağlamayı planlıyor

Haziran ayında yapılan erken genel seçimlerin sonrasında Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in önerdiği ve 418 kişilik parlamentoda 290 oy ile başbakan seçilen Gonçaruk, Kiev’de yaptığı bir konuşmada Ukrayna hükümetinin Baltık Denizi ile Karadeniz’in kanalla birleştirilmesini öngören projeyi hayata geçirmeyi planladığını belirtti.

Gonçaruk, “Birkaç iddialı altyapı projemiz bulunuyor ve onlarla ilgili temaslara başlıyoruz. Baltık Denizi ile Karadeniz’i su yolu inşa ederek birleştirmeyi denemeliyiz. Bu kesinlikle gerçekçi” diye konuştu.

Bu hedefe ulaşmak için Polonya ve Belarus ile anlaşmaya varılması gerektiğinin altını çizen Gonçaruk, “Bu ülkelerle anlaşmak için yapısal ilişkiler kurmalıyız. Bunu yapmaya başlamış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Karadeniz’i ve Baltık Denizi'ni birbirine bağlayacak kanal inşaatı konusu halen Belarus, Ukrayna ve Polonya'da uzman ve devlet çevrelerinde tartışılıyor. Bu proje için en aktif lobicilik çalışmalarını yürüten ülke, başlıca inşaat işlerinin kendi topraklarında yapılacak olması nedeniyle Polonya. Uzmanlara göre her üç ülkenin topraklarından geçecek olan su yolunun uzunluğu 2 bin kilometreyi aşacak.