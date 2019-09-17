Schumacher’in deneysel kök hücre tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildiği iddiası

Alpler'de 2013 yılında kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası komaya giren Michael Schumacher'ın Fransa’nın başkenti Paris’te gördüğü deneysel kök hücre tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği belirtildi. Ancak efsane yarışçının sağlık durumuyla ilgili detaylar bildirilmedi.

Fransız Le Parisien gazetesinin haberlere göre, Formula-1 Dünya Şampiyonası’nı yedi kez kazanan efsane pilot Michael Schumacher’in, sahte bir isimle yatırıldığı Paris’teki klinikte gizli bir kök hücre operasyonuna başvuruldu.

Yaptığı basın açıklamasında hastane çalışanlarından birisi, “Kendisi benim bölümümde. Bilincinin yerinde olduğuna dair sizi temin edebilirim” ifadelerini kullandı.

Bu açılama ise, Alman sürücünün geçirdiği belirtilen beyin hasarının iyileşeceği konusunda sevenlerini umutlandırdı.

Kök hücre uzmanı Phillippe Menasche, 50 yaşındaki F-1 pilotunun hastaneye geçtiğimiz pazartesi günü kabul etti.

69 yaşındaki Menasche, kalp yetmezliği olan bir hastaya dünyanın ilk embriyo kök hücresi naklini yapmış olmasıyla tanınıyor.

Schumacher’in, tedavi için yatmadan önce iki kez hastaneye helikopterle gittiği belirtiliyor.

Michael Schumacher’in tedavisi için görevlendirilen 15 hemşire ve doktordan oluşan küçük bir ekip var. Ünlü yıldızın tedavi masrafları aylık 115.000 pound’u bulduğu belirtiliyor.

Öte yandan Alpler’de geçirdiği kaza sonrası başına darbe alıp aylarca komada kalan Schumacher’in görüntüleri, o günden bu yana kamuoyuna yansımadı. Bu dönemde ünlü sporcunun sağlık durumu hakkında net bir bilgi de alınamadı.

© AFP 2019 / YASUYOSHI CHIBA 'Schumacher dağları ve gölü görünce ağlıyor'

Ünlü yıldızın menajeri Sabine Kehm, “Michael her daim yufka gönüllü bir insan olsa da, bunu kamuoyuna yansıtmaktan çekinirdi. Zira tamamıyla rekabete odaklı görünmek isterdi” açıklamasını yapmıştı.

Kehm’e göre yarışçıların kişisel hayatları kamuoyunun malzemesi olmasa da, kendisi Schumacher’in düşünceli ve nazik yanlarını öne çıkartmaktan da kaçınmazdı: “Çalışanlarının doğum günlerinde ve Noellerde her birine özgün hediyeler alırdı. Zira kendileri için çok çaba sarf ettiklerini bilir, bunun karşılığını vermek isterdi.”

Formula 1 efsane şampiyonu Schumacher, 91 Grand Prix zaferiyle motor sporları tarihinin en başarılı pilotu ünvanını elinde bulunduruyor. İlk 2 şampiyonluğunu 1994 ve 1995’te Benetton ile alan Alman pilot, 2000-20004’de Ferrari ile 5 yıl üst üste şampiyonluk yaşamıştı.