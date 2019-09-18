Türkiye, Almanya'ya iltica başvurusunda dördüncü sıraya yükseldi

DW Türkçe'nin Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) verilerinden aktardığına göre, bu yılın başından itibaren 7 bin 610 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Rheinische Post gazetesinde yayımlanan istatistiklere göre başvuruların ön kabul oranında da artış oldu.
BAMF verilerine göre darbe girişiminin olduğu 2016 yılında Almanya'ya en çok iltica başvurusunun yapıldığı ilk on ülke arasında yer almayan Türkiye, son istatistiklerde Suriye, Irak ve Nijerya'dan sonra Almanya'ya en çok iltica başvurusunun yapıldığı dördüncü ülke konumunda.
Türkiye 2018 yılında bu sıralamada beşinci, 2017'de ise altıncı sıradaydı. Bu yılın başından itibaren yapılan başvuruların aynı oranda seyretmesi halinde, Türkiye'den başvuruların bir yıl öncesine göre çok daha fazla olması bekleniyor.
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