Havaalanında içerken zamanı unutan İngiliz baba-oğul kaçırdıkları uçağın peşinden piste girmeye çalıştı

İtalya'nın Sardinya Adası'ndan İngiltere'ye dönmek için gittikleri havaalanındaki barda içki içerken zamanın farkına varmayan baba-oğul kaçırdıkları uçağı yakalamak için acil durum kapısını aşarak piste girmeye çalıştı. İkili, polisler tarafından durduruldu.

İngiliz Antonino Loi (65) ile oğlu Tony (45), Cagliari havaalanında EasyJet ile Londra Stansted’e yapacakları uçuş için beklerken barda içki içmeye başladı. Ancak ikili bu sırada uçuş için kapının kapandığını fark etmedi.

Bunun üzerine acil durum kapısını kullanarak piste girmeye çalışan ikili silahlı polislerin müdahalesiyle durduruldu. Baba ve oğula yol açtıkları zara nedeniyle 2000 sterlin para cezası verildi.

Armed police chased British holidaymaker and his son down airport runway as they raced to try and catch departing easyJet flight they missed while drinking in the barhttps://t.co/eVwXY2bHFl — Daily Mail Online (@MailOnline) September 18, 2019

Tony Loi, “Babam uçağın binişe kapatıldığını gördü. Ben de alt kata inerek uçağa doğru koşmaya başladım, uçağa çıkılan merdivenlerin hâlâ orda olduğunu düşündüm bu nedenle kapıdan çıktım ve alarm çalmaya başladı” sözleriyle olayı anlattı.

Sarhoş olmadıklarını söyleyen, suç işlemediklerini savunan Loi, “Sadece uçağı yakalamak istedik” dedi.

Havaalanı polisi Mimmo Bari ise ikilinin ‘komedi filmlerinden fırlamış gibi’ göründüğünü belirtti ancak “Başka bir ülkede olsalardı vurulma riskiyle karşı karşıya kalabilirlerdi” uyarısında bulundu.

EasyJet'ten yapılan açıklamada ise iki yolcunun seyahat etmesine izin verilmediği ve ‘uygun davranmadıkları’ için polisler tarafından gözaltına alındıkları belirtildi.