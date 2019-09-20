Belarus’tan AB ile vize kolaylığı kararı

Belarus Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko tarafından imzalanan kararnamenin cuma günü yayınlanacağı belirtildi.

Glaz, söz konusu kararın AB ülkeleriyle vize alma işlemlerinin kolaylaştırılmasına dair anlaşma ve geri kabul anlaşmasının imzalanmasını öngördüğünü kaydetti.

Minsk ile AB arasında vize rejiminin kolaylaştırılmasına dair istişare toplantıları 2014 yılından beri devam ediyor. Daha önce Belarus İçişleri Bakanlığı, ikinci karar taslağı ile ilgili istişarelerin tamamlandığını açıklamıştı.