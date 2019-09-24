İngiliz basını: Türk ve İspanyol hükümetleri Thomas Cook'a yardım etmeye çalıştı

BBC Türkçe'nin Guardian'dan aktardığı habere göre, İspanyol ve Türk hükümetlerinin, şirketin batışının turizm endüstrilerine vereceği hasarı kısıtlamak için şirkete yatırım yapmaya istekli davrandığı kaydediliyor.
Ancak kurtarma planının, İngiltere hükümetinin anlaşmaya herhangi bir mali garanti vermeyi reddetmesi üzerine çöktüğü vurgulanıyor.
İngiltere hükümetinden destek gelmediğini gören İspanya ve Türkiye'nin de verdikleri desteği geri çektikleri bildiriliyor.
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