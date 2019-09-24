İngiliz basını: Türk ve İspanyol hükümetleri Thomas Cook'a yardım etmeye çalıştı

İngiltere basını dünyanın en eski seyahat şirketi Thomas Cook'u batıştan kurtulmak yapılan son dakika görüşmelerinde Türkiye ve İspanya'nın yardım önerdiğini, ancak İngiltere hükümetinin garantörlüğü reddetmesi üzerine şirketin battığını yazıyor.

Türk hükümeti ve Madrid yönetiminden destek alan İspanyol otelcilerin yardımıyla 200 milyon sterlinlik kaynak sağlanması için anlaşma sağlandığı belirtiliyor.

BBC Türkçe'nin Guardian'dan aktardığı habere göre, İspanyol ve Türk hükümetlerinin, şirketin batışının turizm endüstrilerine vereceği hasarı kısıtlamak için şirkete yatırım yapmaya istekli davrandığı kaydediliyor.

Ancak kurtarma planının, İngiltere hükümetinin anlaşmaya herhangi bir mali garanti vermeyi reddetmesi üzerine çöktüğü vurgulanıyor.

İngiltere hükümetinden destek gelmediğini gören İspanya ve Türkiye'nin de verdikleri desteği geri çektikleri bildiriliyor.