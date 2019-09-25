Johnson'dan muhalefete 'güvensizlik oylaması' çağrısı

Johnson, Anayasa Mahkemesinin kararı sonrası yeniden açılan parlamentoda konuştu.

Parlamentonun tatil edilmesi kararını hukuka aykırı bulan mahkemeye katılmadığını belirten Johnson, kendisini eleştiren muhalefete de adeta meydan okudu.

"(Muhalefetin) Hükümet hakkında güvensizlik oylaması önergesi vermesi için bugünkü parlamento oturumları bitene kadar süresi var. Bunu yapacak cesaretleri var mı?" diyen Johnson, verilmesi durumunda önergenin yarın görüşülebileceğini ifade etti.

Johnson, Brexit'in gerçekleştirilmesi gerektiğini savunarak, muhalefetteki İşçi Partisi'nin "bir fantezi dünyasında yaşadığını", halkın ikinci bir referandum istemediğini söyledi.

Başbakan Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile müzakereler zorlu geçse de ilerleme kaydettiklerini öne sürdü.

İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ise mahkemenin, Başbakan'ın parlamentoyu tatil ederek yasaları çiğnediğini ortaya koyduğunu belirtti.

Başbakanı "onurlu bir şey yaparak" istifa etmeye çağıran Corbyn, Johnson'ın AB ile müzakereler konusunda ise neredeyse hiç çaba göstermediğini savundu.