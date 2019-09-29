Kırım’ın ilk Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

Sputnik’e açıklama yapan Yuriy Meşkov’un kızı Marianna, eski politikacının kaldığı hastanede 73 yaşında hayata gözlerini yumduğunu belirtti.

Marianna, “Yarım saat önce, hastanede öldü” diye konuştu.

Meşkov bu ayın başlarında eşi ile birlikte Türkiye’de tatil yaparken inme geçirmiş ve bir süre sonra Rusya’ya gönderilmişti. Meşkov, yaşamının son 2 haftasını ise Moskova bölgesindeki Krasnogorsk hastanesinde geçirdi.

Yuriy Meşkov Şubat 1994’te Kırım Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı seçilmiş ve Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'nın cumhuriyetinin anayasasını değiştirerek Kırım Özerk Cumhuriyeti’ni kurduğu 1995’in ilkbaharına kadar bu görevde kalmış, ardından Moskova’ya taşınmıştı.

Big story in Russia, today. The first, & only, President of Crimea, Yuri Meshkov, has died, near Moscow. In 1994, he ran on platform of reuniting peninsula with Russia, winning 72.92% of the vote. Yeltsin refused to play ball & Crimea remained with Kiev https://t.co/1YQRoA7zV6 — Bryan MacDonald (@27khv) September 29, 2019

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