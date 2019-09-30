Eski Ukrayna Başsavcısı Lutsenko: Biden hakkında soruşturma açılmasını birçok kez reddettim

Eski Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko, ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'yle yaptığı görüşmeler sırasında eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma açılmasını birçok kez reddettiğini söyledi.

Los Angeles Times'a konuşan Lutsenko, Giuliani'ye ABD'li makamların soruşturma başlatması halinde kendisiyle işbirliği yapmaya hazır olduğunu ancak Biden ve oğlunun Ukrayna yasalarını ihlal etmediğini söylediğini anlattı.

Giuliani'yle iki kere buluştuğunu ve avukatın Biden konusuna odaklandığını kaydeden Lutsenko, muhatabına "Bunu devlet başkanları üzerinden değil, soruşturma makamları üzerinden yürütelim. Sırf ABD'li bir yetkilinin çıkarları için soruşturma başlatamam" dediğini belirtti.

Lutsenko, Giuliani'nin geçen sene bir dönem Biden konusunu gündeme getirmediğini ancak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in seçimleri kazanmasının ardından konuya tekrar dönüldüğünün altını çizdi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan özet döküme göre Trump, temmuz ayında seçim zaferini kutlamak için aradığı Zelenskiy'den 2020 seçimindeki Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın faaliyetleriyle ilgili inceleme başlatmasını, bunun için Adalet Bakanı William Barr ile işbirliği yapmasını istemişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın Demokrat Joe Biden'ın soruşturulmasını istediğini itiraf ettiğini belirterek, Trump'ın eylemleri ulusal güvenliğimizi baltaladığını ve görevinden azledilmesi için resmi girişimde bulunduklarını açıklamıştı.