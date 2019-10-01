Pompeo'ya İtalya'da parmesan peyniri ile ek vergi protestosu

Başbakanlık Konutu Palazzo Chigi'de gerçekleşen görüşme öncesi ikili basına fotoğraf verirken bir İtalyan gazeteci ABD’nin ek vergilerini, Dışişleri Bakanı Pompeo'ya parmesan peyniri vererek protesto etti.
Woman gives Secretary Pompeo cheese in Rome. Italian Prime Minister Conte has woman removed. pic.twitter.com/2iZ8cNasxQ— CSPAN (@cspan) October 1, 2019
ABD Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinin gündeminde İtalya'nın Çin ve Rusya ile ilişkileri önemli yer teşkil ediyor. İtalya'nın Çin'in yeni İpek Yolu projesine katılımı ve Çinli teknoloji devi Huawei'nin 5G ağı projesi ele alınacak öncelikli konular arasında yer alıyor.
Pompeo, çarşamba günü Vatikan'da Papa Fransis'i ziyaret edecek. Pompeo, aynı gün içinde İtalyan mevkidaşı Luigi di Maio ile de bir araya gelecek. Pompeo'nun 4 gün sürecek İtalya ziyareti sonrasında Karadağ, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Yunanistan'da temaslarda bulunması bekleniyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)